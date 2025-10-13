Grande Fratello: DIRETTA della terza puntata di lunedì 13 ottobre

Domenico e Valentina si confrontano: più che il GF siamo a Temptation Island Domenico è protagonista del nuovo segmento della diretta della terza puntata del GF: la sua vicinanza con Benedetta, la "norcina" più bella d'Italia, ha scatenato il fastidio della sua compagna, Valentina, che ha chiesto al Grande Fratello un confronto con il padre di sua figlia. In un video messaggio, Valentina gli rinfaccia di non aver apprezzato la sua vicinanza a Benedetta, così come i gesti di intimità - come baci e abbracci -. Questo suo comportamento ha riaperto in lei delle ferite del passato e si chiede se le parti fossero state invertite come avrebbe reagito. Domenico inizia a difendersi, dichiarando che Valentina sa benissimo com'è fatto, ma la donna irrompe nella mistery room e gli dice che non ha avuto alcun rispetto né per lei né per la loro bambina: "Questo non è un rapporto di amicizia, non mi vado a sedere sulle gambe di un tuo amico. Mi sembra di guardare Temptation Island, non il Grande Fratello. Al di fuori del programma io devo subire le conseguenze dei tuoi comportamenti". Il gieffino continua a difendere il rapporto con Benedetta e scatena la rabbia di Valentina, che gli urla - con piena ragione - "allora stai con Benedetta. Io al di fuori del programma passo per la corn*** della situazione. Pretendo rispetto da te". Decisamente questa è la serata degli shampoo. Anche Simona Ventura interviene nella discussione e dà ragione a Valentina, dopo che Domenico sminuisce le sue preoccupazioni e la sua rabbia. Valentina accetta di parlare anche con Benedetta e non porta avanti la narrazione tossica del prendersi con l'altra donna, ma le ribadisce che al di fuori si è sentita molto delusa dal comportamento del compagno. Benedetta le chiede scusa e le ricorda che ogni giorno Domenico ha parole di affetto per lei e la piccola. Domenico invece non sembra proprio afferrare il concetto e continua a sostenere la sua tesi, senza neppure porgere le sue scuse alla compagna. Persino a Simona Ventura non resta che chiudere il collegamento... Dov’è Filippo? Dov’è il fuoco, i tronchi di legno?

Siamo davvero davanti ad un falò di confronto #grandefratello pic.twitter.com/Nfk5zA1dRH — ?La_Cecca? (@Lacecca_04) October 13, 2025

Anche per Giulio arrivano le prime batoste da parte di Ascanio! Dato che l'atmosfera da "volemose bene" che è nata dal confronto tra Omer e Jonas non sembra andar giù al Grande Fratello, la produzione mostra alcuni commenti dei gieffini e in che modo si sono schierati i vari concorrenti per riaccendere le fiamme della lite. Il primo a finire sulla graticola è Giulio: il dentista napoletano nella clip riassuntiva ha accusato Omer di essere un cafone, ma non appena è entrato nella Casa si è precipitato ad abbracciarlo, come gli fa notare Simona Ventura. Ascanio interviene in difesa di Omer contro Giulio, ricordando a quest'ultimo che la definizione di "paracu**" che gli ha dato alla prima puntata si riconferma, perché il dentista ha deciso di andare contro Omer proprio in questa settimana che sono entrambi in nomination!

Confronto Jonas e Omer: Floriana asfalta il modello romano! Il primo argomento scottante di questa terza puntata del Grande Fratello è quello della lite tra Omer e Jonas, di cui sono stati svelati da poco i motivi scatenanti. A quanto pare, come mostrano anche le clip riassuntive preparate dalla redazione del GF, la lite è nata da un un commento di Jonas dopo che Omer ha aperto il forno nel quale cuoceva la pizza preparata dal modello romano! Gli animi si sono subito scaldati ed è stato necessario l'intervento di tutti gli altri gieffini per separare i due concorrenti. Tra Omer e Jonas sono volate parole grosse e sono stati coinvolti anche gli altri gieffini, come Giulia, che ha preso le difese di Jonas. I due sono stati chiamati in mistery da Simona Ventura per un confronto faccia a faccia, dopo alcuni giorni di lontananza. Jonas si è giustificato dicendo che in parte la barriera linguistica può aver causato qualche attrito, ma il vero problema è che non riescono a capirsi anche perché Omer è molto chiuso con lui e con gli altri e fa fatica ad aprirsi nella Casa. Omer, invece, ha ammesso che hanno sbagliato entrambi a parlare e che prova molta vergogna per questa lite. Simona Ventura chiede l'intervente di Floriana Secondi, che decide di "roastare" per bene Jonas: "Al terzo stica**** avrei reagito anche io" ha dichiarato l'opinionista "sei stato tu a provocarlo, lui ha guardato il forno e tu gli hai ripetuto stica****, sei saccente e non basta aver letto qualche libro per insegnare agli altri la vita". Che dire, abbiamo dovuto aspettare la terza puntata per sentire finalmente la voce di uno dei tre opinionisti, ma possiamo dire che Floriana ha servito alla grande! Floriana ci ha sfamato alla grande stasera #GrandeFratello — ???????? ?? (@lvursr) October 13, 2025

Anita non torna nella Casa! La nuova puntata del Grande Fratello si apre all'insegna di una news importante: Anita Mazzotta, che ha dovuto abbandonare il programma in maniera improvvisa nella giornata di sabato, 11 ottobre, non rientrerà nella Casa del GF! Simona Ventura lo ha annunciato in apertura di puntata, mandando i suoi migliori auguri alla concorrente e dichiarando che tutti gli inquilini la aspettano se tornerà!

Prime polemiche e la puntata non è ancora iniziata! Il Grande Fratello torna in onda questa sera, 13 ottobre, su Canale 5 accompagnato da non poche polemiche e tutte riguardanti l'orario di partenza della trasmissione. Se, infatti, le guide tv riportano come orario le 21.20, alle 21.55 il reality show condotto da Simona Ventura non è ancora iniziato, mandando su tutte le furie molti dei telespettatori! Non puó iniziare un programma (prima serata) alle 22, è follia #grandefratello — Giulia? (@Giuliapop32) October 13, 2025