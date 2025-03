Grande Fratello, Dayane Mello invita Helena a reagire: "Basta drama, riprenditi'

News VIP

Nella Casa del Grande Fratello, gli ultimi giorni trascorsi sono stati particolarmente duri per Helena Prestes. La modella sudamericana Dayane Mello, su Twitter ha spronato l'amica a tornare quella di sempre.

Lunedì 10 marzo scorso è andata in onda la 38esima puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta, Helena Prestes ha avuto modo di vedere una clip riguardante il suo fidanzato Javier Martinez che ringraziava insieme a Zeudi Di Palma i fan che hanno mandato un aereo per celebrare il loro rapporto. Helena ha reagito male nei confronti di Javier e non ha compreso il motivo per cui l'argentino abbia dovuto in qualche modo apprezzare il gesto dei sostenitori del rapporto tra lui e Zeudi che peraltro non è nemmeno mai nato.

Grande Fratello, Dayane Mello sprona Helena Prestes

La Prestes, al termine della puntata, ha anche assistito alla proclamazione di Zeudi come terza finalista. Le due concorrenti erano molto legate tanto che alcuni telespettatori pensavano potesse nascere anche qualcosa di più che un'amicizia, ma ad oggi sono molto distanti, praticamente rivali. Helena ha ribadito di considerare la giovane campana falsa e stratega e anche di essere stata presa in giro. Dopo la puntata, la modella brasiliana si è lasciata andare in un pianto inconsolabile e il giorno successivo l'ha trascorso isolandosi da tutti. Javier e Helena si sono poi confrontati più volte su ciò che è accaduto lunedì e mentre la brasiliana vorrebbe che il suo fidanzato non avesse alcun tipo di rapporto con Zeudi, l'argentino vorrebbe mantenere almeno un rapporto civile.

Vedendo Helena così scoraggiata e isolata, l'ex gieffina Dayane Mello, grande amica della Prestes, ha postato su Twitter un post per incoraggiare Helena e spronarla a reagire. "Gioia, basta drama. Basta ca**ate, riprenditi", ha scritto la Melllo sui social. Effettivamente Helena appare molto sotto tono in questi giorni, pur avendo il sostegno di Javier, sembra un po' spenta e si è ritrovata senza i suoi amici più stretti, eliminati tutti nelle scorse settimane, a parte Stefania Orlando.

Nonostante il tweet di Dayane, pare che la modella sudamericana abbia simpatia per Zeudi che segue sui social e le piazza "molti cuoricini". La Casa spegnerà le luci lunedì 31 marzo e c'è che si spera che Helena e Zeudi possano ancora riappacificarsi, visto la grande amicizia e intesa che avevano entusiasmando gran parte dei telespettatori che tifavano per il loro legame.

