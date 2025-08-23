Grande Fratello, Daniele Dal Moro fa pace con la fidanzata: la dedica romantica

News VIP

Dopo la burrascosa rottura, Daniele Dal Moro e Yulia tornano insieme e suggellano l'amore con una romantica dedica su Instagram.

La vita amorosa di Daniele Dal Moro è un turbinio di emozioni contrastanti e sembra che ogni sua relazione sia destinata ad essere turbolenta, compresa quella con Yulia. Dopo una rottura social, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello e la modella si concedono una seconda occasione.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro torna con la ex

Protagonista del Grande Fratello, poi tornato in casa anche durante una delle edizioni del Grande Fratello Vip più criticate, Daniele Dal Moro è davvero un ragazzo con un turbolento vissuto sentimentale. Dopo aver chiuso la relazione con Martina Nasoni, che ha annunciato di star per sottoporsi ad un trapianto di cuore, Daniele ha intrapreso una relazione turbolenta a dir poco con Oriana Marzoli. Tra loro ci sono stati alti e bassi continui già all’interno della casa più spiata d’Italia, e le cose sono continuate nello stesso modo anche lontano dalle telecamere fino all’annuncio della rottura finale, ovviamente sui social.

Qualche tempo dopo, Daniele ha conosciuto Yulia una ragazza lontana dal mondo della televisione che lavora come cubista a Trento. Per lei, Dal Moro si è battuto sin da subito contro gli haters, ancora affezionati alla sua immagine insieme ad Oriana, ma poco dopo Yulia stesso lo ha piantato in asso tramite un messaggio sui social, usando proprio le stesse parole della sua ex. Un colpo basso che, tuttavia, l’ex gieffino ha deciso di perdonare a quanto pare dato che i due sono tornati insieme.

Grande Fratello, Daniele e Yulia di nuovo insieme

Sembra che Daniele Dal Moro e Yulia siano tornati insieme, nonostante la burrascosa rottura avvenuta sui social, e mal digerita dall’ex protagonista del Grande Fratello. Yulia ha fatto ammenda pubblica dopo le terribile parole che ha rivolto a Daniele per lasciarlo, citando parole della sua ex Oriana Marzoli, e gli ha fatto una dedica molto dolce.

“Ascolta amore, non sono brava con le parole, ma posso provarci: vorrei farti sentire e vedere quello che provo per te. Credo che il dolore più grande sia avere il cuore pieno d’amore e la bocca incapace di dirlo. Forse non troverò mai le parole giuste per spiegarti quanto ti amo, ma cercherò di dimostrartelo ogni giorno, nelle piccole cose, per vederti felice e regalarti la serenità che ti meriti. A volte attraversiamo momenti difficili, ma servono a ricordarci che cosa significa essere davvero famiglia e casa. Non amo esprimere sui social troppo quello che sento: sono gelosa dei miei, dei nostri sentimenti, perché le cose più importanti vorrei custodirle per noi. un giorno però ti sarà tutto più chiaro, e quello che ho di più profondo dentro di me arriverà alle tue orecchie. Ti amo e ti chiedo scusa per qualsiasi dolore io possa averti causato”.

Insomma, Yulia si è scusata pubblicamente per aver ferito Daniele e lui sembra aver accettato le scuse, innamoratissimo della giovane cubista che gli ha rubato il cuore. Questa coppia durerà? Daniele ci ha insegnato che le sue relazione non sono mai particolarmente felici per quanto intense.

