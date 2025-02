Grande Fratello, confronto tra Yulia e Giglio, lui scoprirà cosa è successo con l'ex fidanzato Simone Costa

News VIP

Domani, lunedì 24 febbraio, nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, Luca Giglioli incontrerà nuovamente la sua fidanzata Yulia Bruschi e avrà modo di conoscere le ultime dichiarazioni del suo ex fidanzato, Simone Costa. E' proprio in seguito ad una denuncia di quest'ultimo che Yulia è stata costretta a uscire prematuramente dalla Casa ma ad oggi la situazione, sembra alquanto più complicata.

Grande Fratello, domani nuovo faccia a faccia tra Giglio e Yulia

Nelle scorse settimane infatti, la ragazza è stata avvistata con l'ex fidanzato in un contesto abbastanza tranquillo a cena. Messa alle strette, ha rivelato che i rispetti avvocati li spingono per avere dei rapporti cordiali anche se, aveva precendentemente, affermato di averlo rivisto solo esclusivamente tramite i loro legali. Alla luce di questa situazione Yulia ha rivisto Giglio e il parrucchiere romagnolo non è sembrato turbato anzi, entrambi hanno ribadito i propri sentimenti l'uno per l'altra.

La situazione tuttavia si sta complicando perché Simone Costa a Nuovo Tv, ha dichiarato che lui e Yulia si stanno nuovamente frequentando e che lei non può "tenere due piedi in due scarpe".

Simone Costa ha chiesto di vedere Giglio

All'intervista, la Bruschi ha replicato sui social, una sorta di smentita nella quale ha detto

"Chi mi conosce sa e non permetto mai di farmi passare per quella che non sono"

Simone Costa pare abbia chiesto un confronto con Giglio ma, stando a quanto ha riferito Deianira Marzano, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra il gieffino e Yulia e Giglio sarà messo al corrente di tutto.

Le dichiarazioni di Costa sono state confermate anche da Grazia Sambruna :

“Ho un retroscena su Giglio. Ho ricevuto un’informazione da una fonte affidabile.La sua fidanzata non solo ultimamente si è fatta vedere in pizzeria con il suo ex, Simone, ma addirittura ci starebbe dormendo insieme! E non è un caso isolato, è successo più volte. Sappiamo che gli avvocati di entrambi hanno consigliato loro di mantenere un rapporto sereno. Ma ora le cose sembrano andare ben oltre, perché lei e Simone starebbero trascorrendo le notti insieme! E lo ribadisco: la mia fonte è più che certa“.

