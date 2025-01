Grande Fratello, confronto tra Amanda Lecciso e Ilaria Galassi dopo la puntata

News VIP

Dopo la difficile puntata vissuta da Amanda Lecciso, arriva un nuovo confronto nella casa del Grande Fratello tra la gieffina e Ilaria Galassi. Ecco cosa è successo.

Puntata difficile per Amanda Lecciso. La gieffina ha assistito all’eliminazione di Helena Prestes, una delle sue più care amiche nella casa del Grande Fratello, poi ha affrontato il pesante giudizio di Jessica Morlacchi e di alcuni inquilini della casa e infine si è vista spedita in Nomination. Dopo la puntata, Ilaria Galassi cerca Amanda per un chiarimento.

Grande Fratello, Amanda Lecciso crolla dopo la puntata

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni. Helena Prestes ha lasciato la casa più spiata d’Italia, perdendo al televoto contro Shaila Gatta e segnando uno dei colpi di scena più inaspettati di questa edizione del programma di Canale 5. Amanda Lecciso non ha preso bene l’uscita di scena della bella modella brasiliana, dato che era particolarmente legata a lei, e come se non bastasse si è trovata poi tra le più votate alle nuove Nomination, ricevendo voti anche da parte di chi proprio non si sarebbe mai aspettata. Prima delle votazioni, Amanda è stata duramente attaccata da Jessica Morlacchi che l’ha accusata di aver fatto da spettatrice silenziosa nei peggiori momenti di Helena, fomentandola poi contro di lei in altri momenti delicati, e non riuscendo ad emergere come protagonista. Insomma, Jessica le ha sinteticamente dato della burattinaia.

Dopo la dura puntata, Amanda è crollata in lacrime ed è stata consolata da Javier Martinez che le ha chiesto di farsi coraggio e di resistere agli attacchi. Dopo la diretta, Amanda è stata raggiunta immediatamente da Ilaria Galassi, sopravvissuta alla Nomination d’ufficio dopo aver cercato di aggredire Prestes, che ha fatto il nome della pugliese alle votazioni. L’ex Non è la Rai ha voluto immediatamente chiarire la sua posizione sperando che non ci fossero incomprensioni tra loro ma Lecciso non ha propriamente gradito, spiegando il suo punto di vista sulla situazione.

Grande Fratello, confronto tra Ilaria e Amanda

Dopo essere crollata in lacrime disperata, avendo sopportato tante emozioni nella nuova puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Amanda Lecciso si è confrontata con Ilaria Galassi che ha fatto il suo nome durante le Nomination. Galassi ha ammesso che, sebbene è vero che si sono molto distaccate, anche a causa del suo forte rapporto con Jessica Morlacchi, lei non ce l’ha assolutamente con Amanda e che si è trovata a fare il suo nome per esclusione.

“Io in questa casa ho dato tanto a tutti e non ho ricevuto nulla. Pochissime persone sono venute a guardarmi degli occhi e chiedermi come stai, a chiedermi di raccontargli di me. Adesso è uscita Helena, una persona importante che mi ha dato tanto, mi sono avvicinata per proteggerla ma lei mi ha dato più di quanto io ho dato a lei”.

Lecciso ha replicato a tono, ancora molto toccata dalle emozioni appena vissute, spiegando il suo punto di vista sulla situazione e facendo capire a Ilaria di essere rimasta molto delusa da lei. Le due gieffine faranno pace oppure, dopo l’ultima puntata del GF, si creeranno delle fazioni talmente nette da non permettere loro di riconciliarsi? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

