Grande Fratello, confronto post puntata tra Zeudi e Javier, lei frena: "Saresti solo una distrazione"

News VIP

Dopo la sedicesima puntata del Grande Fratello in cui Helena ha preso le distanze da Zeudi, l'ex Miss Italia ha voluto mettere un punto con Javier Martinez.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto Helena Prestes al centro di un intenso confronto con Javier Martinez e Zeudi Di Palma.La modella brasiliana, dopo aver vissuto un breve flirt con il pallavolista argentino e scambiato qualche bacio appassionato con l’ex Miss Italia, era rientrata nella Casa convinta di avere nuovamente tutte le attenzioni rivolte a sé. Tuttavia, ciò che non aveva previsto era la nascita di un’attrazione reciproca tra i due concorrenti.

Grande Fratello, il confronto tra Javier e Zeudi

Interrogata da Alfonso Signorini sulla situazione, Helena non ha nascosto la sua delusione, esprimendosi con durezza nei confronti di Zeudi:



"Io sono fuori da questa situazione, mi faccio da parte. Devo tutelarmi. Zeudi, sei una vergogna! Mi hai delusa perché non sei chiara: dici che ti piaccio io e poi vai da lui."

Nonostante i tentativi di Javier di riportarla alla calma, la modella brasiliana è rimasta irremovibile nella sua posizione, mostrando chiaramente quanto si sentisse tradita. Dopo aver affrontato Helena, anche Javier ha deciso di avere un chiarimento con Zeudi. Durante la conversazione, il pallavolista ha dimostrato maturità e comprensione, scegliendo di prendere le distanze dalla ragazza napoletana. La sua motivazione? L'evidente coinvolgimento emotivo di Zeudi nei confronti di Helena.

Javier ha detto con sincerità:

"In questo momento devi sbollentare un attimo e stare da sola. Io l'ho letto nei tuoi occhi che non vuoi che io stia vicino a te. Quindi capisci che, se io mi stacco, è solamente per te e non perché è una cosa che voglio. Non sono scemo. Per te, Helena è troppo importante e tu sei molto infatuata di lei. Che tu non mi voglia vicino dopo stasera io lo so. Sappi che se vorrai, io ci sono."

Zeudi, dal canto suo, ha risposto con altrettanta consapevolezza, dimostrando di voler gestire la situazione nel modo più rispettoso possibile:

"Ma poi sarebbe... a parte mettermela contro, non sarei neanche naturale io. Ti prenderei solo come una distrazione e non avrei rispetto nei tuoi confronti. Quindi, per rispetto a te, per rispetto a lei – anche se mi ha trattato una me**a e non me lo merito – e per rispetto a me stessa, freno."

Il confronto ha messo in evidenza la complessità del rapporto tra i tre concorrenti, con Helena che si sente profondamente ferita, Zeudi divisa tra i suoi sentimenti e il desiderio di non ferire nessuno, e Javier che cerca di fare un passo indietro per non complicare ulteriormente le cose.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .