Grande Fratello, Chiara insinua dei dubbi a Zeudi: "Quando Helena non c’è, Javier si avvicina a te"

News VIP

Le due amiche, compagne d'avventura al Grande Fratello, sono tornate a parlare dell'interesse da parte di Zeudi nei confronti di Javier Martinez

Questa mattina, sopra la Casa del Grande Fratello, sono volati diversi aerei per gli inquilini, tra cui alcuni di coppia nell'edizione più "innamorata" di sempre. Sono ben quattro infatti le coppie che si sono formate quest'anno (Shaila e Lorenzo, Tommaso e MariaVittoria, Giglio e Yulia e infine Javier e Helena) e altre invece pur, ricevendo sostegno e appoggio dai fan non si sono formate.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma: "Javier è una persona che mi ha colpita"

Tra queste, prima che Martinez si lasciasse andare con la Prestes, i telespettatori hanno assistito ad un avvicinamento tra l'argentino e Zeudi che finito praticamente sul nascere. Oggi, come detto, è volato uno striscione per questa "ship" con un messaggio piuttosto emblematico: "J❤️Z LA CHIMICA QUELLA VERA #ZEVIER"

L'aereo ha destato un certo imbarazzo sia da parte di Zeudi che di Javier e l'ex Miss Italia, pur ringraziando i fan, ha tenuto a precisare che non vuole mettersi in mezzo ad una coppia già formata ovvero quella tra l'argentino e Helena.

Parlando poi con la sua amica Chiara Cainelli, Zeudi è sembrata meno perentoria e ha lasciato dei dubbi sulla questione. La giovane campana ha infatti affermato che se non ci fosse stata Helena forse sarebbe potuto nascere qualcosa tra lei e Javier.

"Avresti continuato con Javier se non si fosse buttato su Helena?" le ha domandato la Cainelli. "Se mi avesse aspettato e ci fosse stata un’altra situazione, certo, è una persona che mi ha colpita”, ha risposto Zeudi.

E non è finita qui perché Chiara ha anche insinuato che Javier si avvicina a Zeudi quando Helena è distante:

"Dopo che hai detto a Javier che sarebbe stata una seconda scelta, lui ha cambiato idea dopo due giorni e ha detto che gli piaceva Helena. Se fosse stata una ragazza nuova ci avrei creduto, ma è qui con lui da 4 mesi. Poi è arrivato l'aereo della famiglia per indirizzarlo. Ho dubbi su tutto. Quando non c’è Helena, lui si avvicina a te".

Il primo aereo della giornata dopo quello per i "Zevier" è stato per le "ex fan delle Zelena (ovvero della coppia formata da Helena e Zeudi). I sostenitori però hanno lasciato un messaggio preciso, sono rimasteinfatti solo per Zeudi: "CAME 4 ZELENA STAYING FOR ZDP #ZEUDINERS".

Sembra proprio che la giovane campana sia ormai tra le favorite del pubblico ed è tra le favorite per la vittoria finale. Domani, lunedì 10 marzo, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello in cui verrà decretata la terza finalista dell'edizione tra Stefania, Shaila, Chiara, MariaVittoria e Zeudi. Riuscirà l'ex Miss Italia a battere le sue compagne d'avventura e arrivare in finale?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .