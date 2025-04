Grande Fratello, Chiara Cainelli scopre il soprannome che le dà il popolo del web e reagisce così!

News VIP

Chiara Cainelli, terza classificata dell’ultima edizione del Grande Fratello, scopre il soprannome poco elegante che le ha dato il popolo del web.

Il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi ma il popolo del web segue ancora con interesse alcuni dei protagonisti di questa edizione. Chiara Cainelli, la terza classificata, scopre poche ore fa il soprannome social che le hanno dato e reagisce in modo inaspettato.

Grande Fratello, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice ancora insieme

Nonostante inizialmente nessuno ci avrebbe scommesso, Chiara Cainelli è riuscita a farsi spazio nella casa del Grande Fratello e ha conquistato una grande fetta di pubblico, assicurandosi il terzo posto nella Finale del reality show di Canale 5, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Durante il suo percorso ci sono state tante polemiche sul suo conto, in particolare quella che riguarda il suo modo di approcciarsi al genere maschile, considerato fin troppo frivolo ed esplicito, ma Chiara si è sempre difesa sostenuta anche dal fidanzato Alfonso D’Apice. Dopo aver baciato Javier Martinez e aver ricevuto un due di picche dall’affascinante pallavolista, ad oggi completamente innamorato di Helena Prestes, Chiara ha iniziato a conoscere meglio Alfonso e tra loro è nata una storia d’amore che continua anche lontano dalle telecamere.

Mentre Alfonso lancia una frecciatina alle altre coppie della casa, Cainelli è tornata molto attiva sui social dove ha scoperto di essere sostenuta da tante fan, molte delle quali derivanti dall’unito e massiccio fandom di Zeudi Di Palma, lo stesso che le ha assicurato percentuali bulgare nelle ultime nomination e così il terzo posto in gara. Ma c’è anche un’altra cosa che l’ex gieffina ha scoperto e che le ha fatto avere una reazione inaspettata, ecco i dettagli.

Grande Fratello, Chiara scopre il soprannome di Peppe Pig

Come ogni anno, sebbene questo anno in particolare in termini di share il Grande Fratello sia stato un vero e proprio disastro al punto da essere nominata la peggiore edizione di sempre, il pubblico risponde in modo molto forte sui social. Nascono fandom agguerriti, che si sfidano a colpi di televoto ma anche video e soprannomi, per osannare i propri beniamini e denigrare i loro rivali. Chiara Cainelli ha potuto contare sull’appoggio del fandom di Zeudi Di Palma e si è fatta conoscere al punto da avere poi i suoi propri affezionati fan, ma ci sono anche molti haters che proprio non hanno apprezzato il suo percorso al GF. Questi ultimi hanno deciso di affibbiarle un soprannome poco elegante ovvero quello di Peppa Pig, noto cartone animato per bambini con protagonista una maialina in età scolare. Poche ore fa, Chiara ha scoperto tutto e ha replicato:

“Peppa Pig? Secondo me non ci assomiglio, io credo di assomigliare più a uno scoiattolo o un coniglietto, no? C’hanno questi dentini che sono un po’ più sporgenti e quindi io credo di assomigliare più a un castoro o uno scogliattolino, più che a Peppa Pig, sinceramente. Quindi, ragazzi, potete darmi di tutti gli animali che volete. Oh, a me piacciono gli animali, quindi non è mai un’offesa per me. Se volete impegnarvi, impegnatevi di più se volete offendermi”.

Queste le parole di Chiara che ha fatto notare come l’ironia del web sia un’arma molto potente, dato che tante ragazze possono soffrire per i commenti e gli insulti. Lei, comunque, sa mascherare se questo soprannome l’ha colpita dato che ha ironizzato con grande classe, bisogna riconoscerle il merito.

