Grande Fratello, Chiara Cainelli infastidita da MariaVittoria Minghetti: "E' gelosa, ha usato una scusa per nominarmi"

In mattinata, Chiara si è confidata con Giglio affermando di essere convinta che MariaVittoria l'abbia nominata a causa della sua gelosia nei confronti di Tommaso.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, Chiara e MariaVittoria si sono scontrate durante il momento delle nomination. La Minghetti ha deciso di nominarla suscitando il disappunto dell'ex corteggiatrice, convinta che fosse stata punita dalla Cainelli per aver macchiato di rossetto il fidanzato Tommaso. MariaVittoria ha affermato di votarla perché voleva salvare Federico Chimirri, con il quale ha legato particolarmente nelle ultime settimane ma la motivazione non ha convinto affatto Chiara.

Grande Fratello, Chiara Cainelli contro MariaVittoria: "Stava solo aspettando la palla al balzo per nominarmi"

Le due ragazze hanno avuto un breve confronto poco dopo la puntata, e MariaVittoria ha respinto con fermezza le accuse da parte di Chiara e che fosse in realtà gelosa di Tommaso.

"Mi dispiace che la mia Nomination, che ovviamente è il mio modo di scherzare, lei ha dovuto dire che non era la reale motivazione. Ma certo, preferisco che esca lei perché ho più rapporto con Federico. Ma perché devi dire sotto la piumone che sono gelosa? Ma come ti permetti. Non sono così matta che faccio un caso di stato per il rossetto”.

La questione è rimasta in sospeso e la dottoressa romana si è scontrata anche con Tommaso, colpevole di non averla difesa. Chiara, parlando con Giglio ha ribadito invece il suo punto di vista affermando che spesso ha sentito il suo nome tra i discorsi dei due fidanzati e che ogni volta che si avvicina a Tommaso lei si indispettisce:

"Io miei amici, tu e Lorenzo, vi sbaciucchio e vi abbraccio perché siete miei amici punto. Non perché devo farcela annusare e questa cosa mi dà fastidio. Il fatto che sia gelosa è l'unica spiegazione che mi dò perché le ha dato fastidio questa cosa del bacio. Col rossetto. Secondo me Maria Vittoria non è sincera fino in fondo perché quando va sotto le coperte lei si sfoga e io la sento perché ho il letto dietro di lei. Sento spesso il mio nome. Poi faccio una battuta a Tommaso, vedo che lei si alza se ne va e poi li vedo litigare. Allora le chiedo se c'entro io e lei mi dice no non sei tu il problema poi arrivo in puntata e tu con una scusa super stupida mi nomini? Allora ti dico sai cosa c'è? Stavi solo aspettando la palla al balzo per nominarmi e l'hai pure cannata perché non ho nominato io Mattia".

Il malcontento della Cainelli lo ha espresso anche Shaila Gatta che ha affermato di aver sempre difeso MariaVittoria accorgendosi solo ora che non può reputarla una vera amica.

