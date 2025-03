Grande Fratello, chi sarà la terza finalista tra Chiara Cainelli, Mariavittoria, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi?

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma? Chi sarà la teza finallista? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera sarà decretato il terzo finalista dell'edizione dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Le concorrenti al televoto credeno sia una nomination eliminatoria mentre sarà gieffina pù votata andrà ufficialmente in finale, prevista per lunedì 31 marzo prossimo

Secondo i sondaggi online, la concorrente con maggiori prefrerenze è Stefania Orlando. Tuttavia, stando alle ultime votazion e considerando l'agguerrito fandom, la terza finalista potrebbe essere Zeudi Di Palma.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Stefania con il 57%. Al secondo posto, Shaila con il 17%. Al terzo Mariavittoria. Al quarto, Zeudi con l'8% e infine Chiara con il 5%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Stefania con il 60%. Al secondo posto, Mariavittoria con il 17%. Al terzo Shaila . Al quarto, Chiara con il 3%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 10 marzo

Lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà icommenti dei telespettatori.

Lorenzo è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza.

Infine, Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi sarà la prossima finalista tra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi?

