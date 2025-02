Grande Fratello, chi sarà la prima finalista tra Shaila e Helena? I sondaggi e i pronostici

News VIP

Dopo Lorenzo Spolverato, primo finalista, questa sera, nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, verrà eletta la prima finalista donna dell'edizione. Si sfideranno in un televoto flash, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, MariaVittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli.

Grande Fratello, la sfida per la prima finalista: Shaila o Helena?

Chi sarà la prima finalista dell'attuale edizione del Grande Fratello? Stando ai sondaggi online, ci sarebbe già un nome, quello di Helena, la favorita dal popolo del web. Ma cerchiamo di fare chiarezza, la sfida potrebbe essere nuovamente quella che vede le due favorite del pubblico e (acerrime nemiche) ovvero Prestes e Shaila Gatta come avvenuto nel corso della ventiduesima puntata del reality show, il 13 gennaio scorso.

In quell'occasione è stata eliminata Helena con una percentuale di poco inferiore rispetto a Shaila. Tuttavia si tratta di un televoto di più di un mese fa e nel frattempo il ritorno della modella brasiliana nel reality è stato consacrato con una percentuale schiacciante. Tra gli ex gieffini, Helena è stata votata con oltre il 70% di preferenze. Una risultato davvero notevole che presagisce quasi sicuramente un posto in finale per la Prestes.

Attenzione però, ci potrebbero essere due outsider: Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La prima sta raccogliendo sempre più consensi tanto da essere stata la preferita del pubblico qualche settimane fa, mentre Zeudi è stata la concorrente più votata per il bonus di rientro superando sia Shaila che Lorenzo Spolverato. L'ex Miss Italia ha aumentato i consensi instaurando un legame molto intimo con Helena ma, da diverse settimane, le due gieffini si sono allontanate e Zeudi potrebbe non godere più delle simpatie dei fan della Prestes. Quest'ultima potrebbe trovare anche i sostenitori di Javier con cui la 35enne ormai è legatissima e fa coppia fissa.

Considerando che Spolverato è il primo finalista, si potrebbe optare per una sorta di equità delle due fazioni "rivali" e equipaggiare i conti con Helena come finalista donna e (ri)accendere così i consueti contrasti tra i gieffini, ormai divisi molto nettamente in due gruppi.

