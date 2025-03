News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono tre le concorrenti in nomination. Non si sono tra i nominati di questa sera, concorrenti con il bonus di ritorno, pertano saranno defintivamente eliminati.

In vetta in ogni sondaggio c'è Helena Prestes. A rischiare, secondo i sondaggi online al momento piuttosto incerti, sarebbero Chiara e Stefania.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 49%. Al secondo posto, Stefania con il 25%. Al terzo, Chiara con il 24%

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 60%. Al secondo posto, Chiara con il 24%. Al terzo Stefania con il 16%

Grande Fratello: le anticipazioni di giovedì 13 marzo

Giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nel corso della puntata a Grande Fratello dei veri e propri casting: arriva Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.

Infine, una sorpresa per Giglio che potrà riabbracciare la mamma.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .