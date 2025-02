Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Zeudi di Palma?

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Zeudi di Palma​. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono cinque i concorrenti in nomination. Tra questi, Zeudi che, se dovesse essere eliminata rientrerebbe automaticamente in gioco con il bonus di ritorno.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe proprio Zeudi ma almeno i risultati sono piuttosto incerti.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Amanda con il 25%. Al secondo posto, Iago con il 22%. Al terzo, Pamela con il 19%, al quarto posto si posiziona Stefania. Quinto posto, Zeudi.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Iago con il 31%. Al secondo posto, Amanda con il 29%. Al terzo, Stefania, al quarto posto si posiziona Zeudi con il 6%. Quinto posto, Pamela.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Dopo circa 5 mesi di messa in onda e 34 concorrenti a contendersi la vittoria, nel corso della puntata, verrà decretato il primo finalista tra i partecipanti maschi.

Zeudi sarà la protagonista di una sorpresa: il fratello Giuseppe, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla. Jessica, dopo aver raccontato la sua storia in una sofferente “linea della vita” nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo, si esibirà per i suoi compagni e i telespettatori.

Questa sera un importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi?

