Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Helena, Amanda, Bernardo, Eva, Chiara e Ilaria? I Sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il ventiseiesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbero Ilaria Galassi, Bernardo ed Eva. Helena invece è la concorrente con maggiori preferene. Va ricordato che Javier, Zeudi ,Shaila e Lorenzo hanno ricevuto il bonus del biglietto di ritorno nella scorsa puntata, quindi se uno di loro fosse eliminato potrebbe rientrare in gioco.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 47%. Al secondo posto, Amanda con il 20%. Al terzo, Chiara con il 15%, al quarto posto si posiziona Ilaria con l'8%. Quinto posto, Eva con il 6%. Ultimo posto Bernardo con l'5%

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 48%. Al secondo posto, Amanda con il 31%. Al terzo, Eva con il 6%, al quarto posto si posiziona Bernardo. Quinto posto, Chiara e ultimo posto Ilaria con l'5%

Grande Fratello: le anticipazioni di giovedì 30 gennaio

Giovedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera una nuova eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria?

L’ingresso di Maria Teresa, Federico e Mattia ha portato nella Casa una ventata di freschezza, in particolare modo Mattia che intrattiene i coinquilini con balli e canti. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, questa sera Helena e Zeudi avranno modo di confrontarsi e dar voce ognuna alle proprie ragioni.

Due sorprese per Eva e Bernardo. La prima potrà riabbracciare la moglie Imma e i nipoti, mentre il secondo incontrerà Tiziana, la donna che ha sempre amato.

