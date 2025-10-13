News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà la prima eliminazione dell'edizione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono tre concorrenti in nomination e uno dei tre dovrà lasciare il reality. Secondo i sondaggi online, a rischiare di dover abbandonare la Casa, sarebbe Giulio Carotenuto.

Sul forum del Grande Fratello. Alla domanda chi vuoi salvare, al primo posto si posiziona Omer con il 52%. Al secondo posto, Matteo con il 25% e al terzo Giulio con il 21%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Omer con il 53%. Al secondo posto, Matteo con il 26% e al terzo Giulio con il 21%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 13 ottobre

Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas.

Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che,seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini.

Grande Fratello metterà “casalinghe” e “casalinghi” davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.

Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .