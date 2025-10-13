TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi

Anita Nurzia

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà la prima eliminazione dell'edizione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono tre concorrenti in nomination e uno dei tre dovrà lasciare il reality. Secondo i sondaggi online, a rischiare di dover abbandonare la Casa, sarebbe Giulio Carotenuto.

Sul forum del Grande Fratello. Alla domanda chi vuoi salvare, al primo posto si posiziona Omer con il 52%. Al secondo posto, Matteo con il 25% e al terzo Giulio con il 21%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Omer con il 53%. Al secondo posto, Matteo con il 26% e al terzo Giulio con il 21%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 13 ottobre

Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas.

Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che,seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini.

Grande Fratello metterà “casalinghe” e “casalinghi” davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.

Prima eliminazione tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
news VIP Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"
news VIP Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"
Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
anticipazioni TV Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV