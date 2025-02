News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono cinque i concorrenti in nomination. L'unica concorrente tra i nominati che ha il bonus di ritorno è Shaila. La ballerina pertanto, qualora fosse eliminata, tornerà automaticamente in gioco.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbero Giglio e Chiara.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto ìsvetta Iago con il 10%. Al secondo posto, Mattia con il 28%. Al terzo Shaila con il 14%. Al quarto, Chiara e ultimo posto per Giglio con il 7%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Iago con il 46%. Al secondo posto, Mattia con il 39%. Al terzo Shaila con il 7%. Al quarto, Chiara a pari merito con Giglio: entrambi hanno il 4% di preferenze.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 24 febbraio

Lunedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

I dissapori tra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana.

Una dolce sorpresa per Tommaso che potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba. Anche Maria Teresa sarà protagonista di una sorpresa: potrà riabbracciare la figlia Guenda.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila? Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, la prima finalista che si aggiungerà a Lorenzo, eletto primo finalista due settimane fa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .