News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria e Shaila Gatta? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono cinque concorrenti in nomination. Non si sono tra i nominati di questa sera, Shaila e Javier hanno il bonus di ritorno pertanto, qualora fossero eliminati, rientrerebbero automaticamente in gioco.

In vetta in ogni sondaggio c'è Helena Prestes. A rischiare sarebbe Chiara Cainelli, tuttavia, secondo i risultati delle ultime puntate e considerando l'agguerrito fandom di Zeudi Di Palma, è più probabile che possa uscire MariaVittoria.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 46%. Al secondo posto, Shaila con il 16%. Al terzo, MariaVittoria con il 14%, al quarto Javier e all'ultimo posto Chiara con il 10%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 49%. Al secondo posto, Javier con il 28%. Al terzo MariaVittoria con il 10%, Shaila al quarto con l'8% al quinto Chiara al 5%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 17 marzo

Lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione. Nel corso della puntata, infatti, verrà aperto un televoto flash che porterà un altro inquilino a rinunciare al sogno della vittoria.

Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila?

Infine, due dolci sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini mentre Tommaso il suo papà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .