Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono tre concorrenti in nomination e uno dei tre dovrà lasciare il reality ad un passo dalla finale,

In vetta in ogni sondaggio online c'è Helena Prestes con percentuali altissime.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 70%. Al secondo posto, Luca con il 15% e al terzo Chiara con il 13%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 69%. Al secondo posto, Chiara con il 18% e al terzo Giglio con il 13%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 24 marzo

Lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera puntata evento con la semifinale del Grande Fratello: sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e morire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per strappare il biglietto per la finale.

Purtroppo, per alcuni di loro, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

