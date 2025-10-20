TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi

Anita Nurzia

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarto appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Bena Benabdallah, Giulia Sopunariu, Grazia Kendi e Francesco Rana. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarto appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Bena Benabdallah, Giulia Sopunariu, Grazia Kendi e Francesco Rana. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena Benabdallah, Giulia Sopunariu, Grazia Kendi e Francesco Rana? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione dell'edizione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono quattro concorrenti in nomination e uno dei tre dovrà lasciare il reality. Secondo i sondaggi online, a rischiare di dover abbandonare la Casa, sarebbe Bena Benabdallah, il concorrente meno votato alla domanda, "chi vuoi salvare?"

Sul forum del Grande Fratello. Alla domanda chi vuoi salvare, al primo posto si posiziona Francesco con il 31%. Al secondo posto, Giulia con il 28% e al terzo Grazia con il 27% e al quarto Bena con il 13%

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Francesco con il 35%, al secondo posto, Giulia con il 30% e al terzo Grazia con il 26% e al quarto Bena con il 9%

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 20 ottobre

Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle.

Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e Jonas.

Eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa.

Nel corso della puntata un grande ritorno: Anita che aveva lasciato il gioco per gravi motivif amiliari.

E, infine, ospite d'eccezione: Sonia Bruganelli

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)
La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna
news VIP La Rai punta sul ritorno di Fiorello in TV, ma non basta: Affari Tuoi perde ancora contro La Ruota della Fortuna
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre
news VIP Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre
Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2025: Rosa confusa e infelice, tutto si complica con Pino!
Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
news VIP Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"
Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione
news VIP Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione
Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Gemma Galgani disperata, ancora lacrime per Mario che la illude
news VIP Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Gemma Galgani disperata, ancora lacrime per Mario che la illude
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro
anticipazioni TV Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV