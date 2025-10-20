Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Bena, Giulia, Grazia e Francesco? Ecco cosa dicono i sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarto appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Bena Benabdallah, Giulia Sopunariu, Grazia Kendi e Francesco Rana. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione dell'edizione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono quattro concorrenti in nomination e uno dei tre dovrà lasciare il reality. Secondo i sondaggi online, a rischiare di dover abbandonare la Casa, sarebbe Bena Benabdallah, il concorrente meno votato alla domanda, "chi vuoi salvare?"

Sul forum del Grande Fratello. Alla domanda chi vuoi salvare, al primo posto si posiziona Francesco con il 31%. Al secondo posto, Giulia con il 28% e al terzo Grazia con il 27% e al quarto Bena con il 13%

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Francesco con il 35%, al secondo posto, Giulia con il 30% e al terzo Grazia con il 26% e al quarto Bena con il 9%

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 20 ottobre

Lunedì 20 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle.

Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e Jonas.

Eliminazione a sorpresa, con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà la Casa.

Nel corso della puntata un grande ritorno: Anita che aveva lasciato il gioco per gravi motivif amiliari.

E, infine, ospite d'eccezione: Sonia Bruganelli

