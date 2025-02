Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Amanda Lecciso, Chiara, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma?

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Amanda Lecciso , Chiara Cainelli , Helena Prestes , Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono cinque i concorrenti in nomination. L'unica concorrente tra i nominati che ha il bonus di ritorno è Zeudi. La concorrente pertanto, qualora fosse eliminata, tornerà automaticamente in gioco.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Maria Teresa Ruta

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto svetta Helena con il 50%. Al secondo posto, Amanda con il 13%. Al terzo Chiara. Al quarto, Zeudi e ultimo posto per Maria Teresa Ruta con il 9%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Helena con il 54%. Al secondo posto, Amanda con il 23%. Al terzo Zeudi con l'11%. Al quarto, Chiara e all'ultimo posto Maria Teresa con il 3%.

Grande Fratello: le anticipazioni di giovedì 27 febbraio

Giovedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Javier oggi compie 30 anni e il fratello Juan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui.

Gli alti e bassi nella relazione tra Lorenzo e Shaila non accennano a fermarsi, turbolenze e inquietudini agitano gli animi dei due ragazzi.

Helena non è riuscita a vincere il televoto per diventare finalista e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato. Riuscirà a trovare una risposta?

Questa sera l’importante verdetto del televoto tra 5 protagoniste di questa edizione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .