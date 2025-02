Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Alfonso, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglio e Shaila?

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglio e Shaila Gatta. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglio e Shaila Gatta.? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono sei i concorrenti in nomination.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Alfonso, Giglio e Chiara.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Amanda con il 33%. Poco distante, al secondo posto, Iago. Al terzo, Shaila con il 14%, al quarto posto si posiziona Chiara con il 6%. Quinto posto Alfonso e ultimo posto Luca con il 6%.

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Iago con il 41%. Al secondo posto, Amanda con il 38%. Al terzo, Shaila, al quarto posto si posiziona Alfonso, al quinto Giglio e ultimo posto Chiara.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 17 febbraio

Lunedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila?

I 5 mesi di convivenza all’interno della Casa stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, sono divisi in due gruppi molto faziosi e apparentemente inconciliabili. Riusciranno a ritrovare un equilibrio?

Spazio anche a una dolce sorpresa per Stefania che, negli ultimi giorni, è in crisi per alcune discussioni con i ragazzi più giovani. Per lei la visita della sua migliore amica: l’agguerrita Anna Pettinelli.

Nel corso della serata, anche per alcuni inquilini a rischio eliminazione ci saranno delle sorprese dai loro familiari.

