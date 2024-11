Grande Fratello: chi sarà l'eliminato tra Alfonso, Amanda, Jessica Morlacchi, Clayton e Lorenzo Spolverato? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quattordicesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Alfonso, Amanda, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato? Chi sarà l'eliminato della puntata?

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quattordicesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Alfonso D’Apice, Ammanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolveratoi​. Chi eliminato? I sondaggi.

Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato tra Alfonso D’Apice, Ammanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato. Ecco i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi sarà il meno preferito tra gli inquilini della Casa? Al momento, il concorrente meno votato risulta essere Amanda Leccico.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Jessica con il 37%. Al secondo posto, Lorenzo con 20%. Al terzo posto, Clayton, al quarto Alfonso con l''13% e al quinto si posiziona Amanda con il 7%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Jessica con il 46%. Al secondo posto, Alfonso con 18 %. Al terzo, Clayton, al quarto Lorenzo e Amanda al quinto con l'8%.

Sabato 23 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Jessica sarà la protagonista di una dolce sorpresa. Potrà infatti riabbracciare la mamma Marina, figura importantissima della sua vita, con la quale ha un rapporto simbiotico, che le è sempre stata accanto, anche quando le luci della ribalta si erano spente.

Spazio anche al confronto tra Lorenzo e Javier, un tempo molto legati ma ora divisi per questioni di cuore. Riusciranno a trovare un punto di incontro e tornare amici? Infine, un inaspettato gioco delle coppie: Alfonso Signorini giocherà con le coppie consolidate e con quelle in fieri per provare a capire quanto siano solide le relazioni

Questa sera l'esito del televoto decreterà chi tra Alfonso, Amanda, Clayton, Jessica e Lorenzo dovrà definitivamente abbandonare il gioco.

