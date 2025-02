Grande Fratello, chi sarà l'eliminato? Dieci concorrenti in nomination, i sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentatreesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Federico Chimirri, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Luca Giglioli. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Sono dieci i concorrenti in nomination. L'unica concorrente tra i nominato che ha il bonus di ritorno è Shaila. La ballerina pertanto, qualora fosse eliminata, tornerà automaticamente in gioco.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Maria Teresa, Giglio e Maxime

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Iago con il 19%. Al secondo posto, Amanda. Al terzo, Stefania, al quarto posto si posiziona Shaila con il 13%. Quinto posto Federico, sesto Chiara, settimo MariaVittoria, ottavo Giglio, nono Maxime e ultimo Maria Teresa

Sul Reality Edition, Al primo posto si posiziona Iago con il 41%. Al secondo posto, Stefania con il 20%. Al terzo, Federico, al quarto posto si posiziona Amanda, al quinto MariaVittoria, sesto Shaila, settimo Maxime, ottavo Chiara, ultimi, Maria Teresa Ruta e Giglio

Grande Fratello: le anticipazioni di giovedì 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.



Continuano le sorprese per gli inquilini: Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unitoda un legame speciale.

Tra Mariavittoria e Tommaso sembra non essere passata la crisi, riusciranno a chiarirsi e trovare un punto d’incontro?

Le scorie dell’eliminazione di Alfonso persistono in Casa. Chiara, nelle vesti di una “vendicatirce”, ha qualcosa da dire alla maggior parte degli inquilini.

Questa sera 10 concorrenti rischiano l’eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania?

