Grande Fratello, chi rientrerà in gioco tra Helena, Iago, Eva, Jessica, Michael e Federica? I sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il venticinquesima appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Federica Petagna, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Michael Castorino. Chi rientrerà in gioco ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera, sono previsti quattro rientri in gioco. Saranno infatti quattro gli ex gieffini che torneranno nel reality come concorrenti ufficiali. Il concorrente con maggiori preferenze nei sondaggi online è Helena Prestes e, a rischio di esclusione, al momento, ci sarebbero Michael e Federica.

Sul Realty House, al primo posto si posiziona si posiziona Helena con il 47%. Al secondo posto, Iago con il 20%. Terzo posto, Jessica con il 17%, al quarto Eva con il 7%, quinto Federica con il 5% e ultimo Michael.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto si posiziona Helena con il 45%. Al secondo posto, Iago con il 23%. Terzo posto, Jessica con il 15%, al quarto Eva con il 6%, quinto Michael con il 5% e ultimo Federica con il 3%.

Grande Fratello: le anticipazioni di giovedì 23 gennaio

Giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nella puntata di stasera il verdetto del televoto: chi tra Federica, Eva, Iago, Helena, Jessica e Michael potrà rientrare a pieno titolo in gioco?

Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un bonus.

Quale sarà la reazione di Helena di fronte alle immagini dell'avvicinamento tra Zeudi e Javier?

Una dolce sorpresa per Javier: la sua amica Jessica Notaro, una donna forte che ha combattuto e combatte la violenza sulle donne, entrerà in Casa per sostenerlo e spronarlo.

