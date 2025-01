Grande Fratello, chi esce tra Helena e Shaila? Arrivati due milioni e mezzo di voti, è record

News VIP

Televoto decisivo per la puntata di questa sera, la ventiduesima del Grande Fratello. Helena Prestes contro Shaila Gatta: i fandom sono agguerriti ed è record di voti.

Questa sera, lunedì 13 gennaio, in prima serata su Canale 5, ci attende un appuntamento imperdibile con il Grande Fratello. La tensione è alle stelle, poiché cinque concorrenti sono al televoto e una di loro dovrà abbandonare la Casa: Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi.

Grande Fratello: la sfida tra le protagoniste, Shaila Gatta e Helena Prestes

Al centro della serata, si prevede lo scontro decisivo tra Shaila Gatta e Helena Prestes, due delle protagoniste indiscusse di questa edizione Come rivelato da Myrta Merlino durante Pomeriggio 5, questo televoto ha registrato numeri straordinari: 2,5 milioni di voti. Un risultato eccezionale che dimostra il grande coinvolgimento del pubblico in questa edizione. I fandom sono agguerritissimi e la sfida sarà incerta fino all'ultimo anche se, nei sondaggi online, è in testa Shaila Gatta con percentuali anche piuttosto consistenti. Sarà l'ex velina a lasciare la Casa definitivamente? E cosa farà Lorenzo Spolverato che ha promesso in caso di dire addio al reality e di uscire con la sua amata?

La serata promette anche altri colpi di scena. Jessica Morlacchi, che ha abbandonato il gioco nella scorsa puntata, rientrerà nella Casa per chiudere i conti rimasti in sospeso con Helena e Luca. Non mancheranno le sorprese: Zeudi riceverà una visita emozionante da parte di sua madre, Maria Rosaria mentre Helena avrà un momento speciale con la sua grande amica Nikita, vincitrice del GF VIP di due anni fa, con cui ha costruito un legame profondo.

