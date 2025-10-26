Grande Fratello: Chi è Grazia Kendi? Età, Orifini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Grazia Kendi, una delle concorrenti che ha varcato la Porta Rossa di questa nuova edizione del Grande Fratello!

La nuova edizione del Grande Fratello è condotta da Simona Ventura, ed è "nip". Una delle concorrenti di questo reality show di Canale 5 è Grazia Kendi. Conosciamola meglio insieme!

Grande Fratello: Tutto su Grazia Kendi

Grazia Kendi è nata a Milano, in Lombardia, il 21 maggio del 2000; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 25 anni. Nonostante sia originaria del Nord Italia si è ben presto trasferita in Toscana, più precisamente ad Orbetello, Argentario, dove vive e lavora in uno stabilimento balneare. Qui è un'organizzatrice di feste ed eventi, anche se svolge anche tante altre mansioni. Dopo il diploma, però, ha avuto persino delle esperienze all'estero, che l'hanno resa quella che è oggi. La sua infanzia è stata segnata da un momento complicato, quello della separazione dei genitori quando lei aveva appena 10 anni.

Attualmente è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Qui si sta facendo notare per la sua energia vitale, ma anche per il suo "caratterino": se qualcosa non le va a genio, non le manda di certo a dire, anzi. Durante il video di presentazione aveva raccontato di sé:

Il mio soprannome da quando sono piccola è Zagirra. L'anagramma del mio nome con una "r" in più. Quando avevo 16 anni mi piaceva un ragazzo, gli scrissi un messaggio su Instagram con scritto: "Sei tanta roba". Lui rispose in maniera molto molto brusca, ancora ne parlano in paese. Sono molto litigiosa di natura, io litigo per principio, m ne ho fatto una scelta di vita e va bene così. Se potessi avere un superpotere in Casa sceglierei di essere invisibile, per sentire o vedere quello che fanno gli altri anche dentro al Confessionale, sarei curiosa di sbirciare per sentire se parlano male di me.

Dal punto di vista sentimentale è piuttosto riservata. All'interno della Casa ha raccontato che è single dopo una relazione amorosa di tre anni. Infatti, sui suoi social non c'è traccia di un fidanzato né tantomeno di qualche ex. D'altra parte, ha rivelato agli altri coinquilini che avrebbe sognato persino di avere un figlio con questo ragazzo pugliese con il quale ha avuto un'intesa love story. Di recente, hanno iniziato a circolare dei rumor secondo cui lei avrebbe avuto un flirt con un ex volto noto di Temptation Island, Raul Dumitras. Il suo profilo Instagram ufficiale è @zagirra, che conta circa 14.000 follower, numero destinato a crescere grazie alla sua partecipazione al GF.

