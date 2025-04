Grande Fratello, Cesara Buonamici: "Shaila più sincera di Lorenzo Spolverato"

La giornalista e volto del Tg5, Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello, intervistata dal magazine Chi ,ha parlato di alcuni concorrenti del reality show che si è concluso lunedì 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi.

Cesara, innanzitutto ha fatto un bilancio di questa lunga edizione di oltre sei mesi:

Parlando di quale concorrente l'abbia maggiormente colpita, la Buonamici ha dichiarato:

Parlando proprio di Shaila Gatta che ha deciso di chiudere la sua tormentata relazione con Spolverato comunicandoglielo il giorno della finale, è intervenuto di recente il padre della ballerina, sottolineando, ancora una volta, che la decisione di Shaila è stata presa e maturata senza farsi influenzare da nessuno, ma semplicemente prendendo atto che la relazione con il modello milanese non era sana. In una diretta su TitkTok, il padre dell'ex velina ha dichiarato:

"Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio."

Daniele Dal Moro, amico di Shaila, ha pubblicato anche un messaggio da parte della giovane campana che ha ribadito di aver scelto con la sua testa e maggiore lucidità una volta fuori dalla Casa:

"Ciao Daniele, io non ho mai parlato con nessuno - ha scritto la ballerina campana -Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata. Puoi riportare il mio messaggio, grazie"