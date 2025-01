Grande Fratello, Cesara Buonamici e lo spoiler della puntata di questa sera: "Tutto sarà nelle mani del pubblico"

News VIP

A poche ore dalla ventiquattresima puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici, a Pomeriggio 5, ha confermato che sarà "la serata dei colpi di scena".

Negli ultimi giorni, numerosi portali di intrattenimento hanno acceso i riflettori su un'indiscrezione che sta infiammando i social: un possibile ripescaggio al Grande Fratello, con il pubblico chiamato a esprimersi tramite televoto per decidere il rientro in gioco di uno o più ex concorrenti eliminati nel corso dei primi quattro mesi di questa edizione.

Grande Fratello, cosa succederà questa sera: "colpi di scena tutti affidati al pubblico: i telespettatori decideranno"

Tra le ipotesi più caldeggiate dai telespettatori c’è il ritorno di Helena Prestes, che gode di un sostegno straordinario da parte della sua community. Da giorni, infatti, i fan della modella brasiliana sono in fermento, chiedendo a gran voce che le venga data una seconda possibilità. La mobilitazione ha assunto proporzioni inaspettate, con iniziative che hanno superato i confini nazionali.

Le anticipazioni ufficiali del reality show targato Mediaset hanno spoilerato "un colpo di scena sorprenderà tutti" previsto per la ventiquattresima puntata in onda oggi a partire dalle 21.30 su Canale 5. Sarà davvero possibile un ripescaggio di Helena? Il pubblico si sta dividendo tra chi lo troverebbe giusto e gradirebbe particolarmente il ritorno della modella brasiliana capace di creare e scombinare molte dinamiche, e chi, a gran voce, sostiene non sarebbe corretto dopo l'esito ufficiale del televoto che pare abbia anche registrato il record di voti. Facendo un minimo di ragionamento sul Grande Fratello, reality che ha visto le primi luci nel lontano 2000, sarebbe un caso isolato. In passato ci sono stati molti concorrenti che per una ragione o per l'altra si sono assentati qualche giorno dalla Casa per fare poi rientro (problemi di salute, familiari, onorificenze e quant'altro) e persino chi, come Alex Belli, nella sesta edizione, è tornato come "ospite" dopo essere stato squalificato dal gioco. Considerando quindi un'eliminazione dopo un televoto, sarebbe, come detto, un caso davvero singolare e unico. Si parla dunque di un televoto flash in cui si saranno alcuni ex concorrenti e il pubblico chiamato a votare chi vorrebbe avesse una seconda chance e si parla anche di una semplice doppia eliminazione (dopo la prima prevista di questa sera) legata ad una catena di salvataggio tra i concorrenti.

A rivelare nuovi dettagli sui misteriosi sviluppi della puntata di questa sera del Grande Fratello è stata Cesara Buonamici, che nel corso della sua partecipazione a Pomeriggio 5 ha alimentato ulteriormente la curiosità dei fan. L’opinionista, con il suo tono enigmatico, ha confermato che il ventiquattresimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini sarà ricco di sorprese, senza però poter entrare troppo nei dettagli.

Intervenendo nello studio del talk show di Canale 5, Cesara ha mantenuto il massimo riserbo ma non ha risparmiato qualche accenno a ciò che potrebbe accadere, lasciando intendere che sarà una serata da non perdere:

"Guardate che stasera è la serata dei colpi di scena. Quali? Non posso dirlo, non mettetemi in difficoltà, non posso svelare nulla. Però posso dire che saranno colpi di scena tutti affidati al pubblico: i telespettatori decideranno."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .