Grande Fratello, Cesara Buonamici difende Stefania Orlando dagli attacchi di Beatrice Luzzi

News VIP

A Pomeriggio 5, Cesara Buonamici ha preso le distanze dalle critiche della Luzzi rivolte a Stefania Orlando nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello.

Durante la 38esima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 10 marzo, c'è stato un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Stefania Orlando. Le due concorrenti nelle ultime settimane si sono scontrate spesso nella Casa e anche il confronto non ha portato alcuna riappacificazione.

Grande Fratello, Cesara Buonamci: "La Luzzi se l’è presa con Stefania, forse tra loro ci sono ruggini"

Shaila ha affermato che Stefania sia una donna cattiva trovando il sostegno di Beatrice Luzzi, che, come è ormai noto, non nutre molta simpatia per la Orlando.

“A me non piace proprio quando Stefania dice ‘non mi interessa la tua opinione’ o quando dice a Lorenzo ‘tu non puoi darmi niente’. Questo è un atteggiamento da maestrina. Lei è arrivata dentro dando i giudizi. Poi parla sempre sopra. Stefania tu parli sopra e sei prepotente. Non fai parlare. Lei si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando poi le hanno dato della ruffiana due giorni a piangere è stata. Apriti cielo e spalancati terra. Ti hanno mandato l’amica in soccorso (Anna Pettinelli), l’ambulanza ti abbiamo mandato. La verità è che tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua.. le ha detto che è cattiva. Se sono d’accordo su questo? Sono abbastanza d’accordo con Shaila, devo essere veramente sincera“

Oltre il dissenso del web, (Beatrice quest'anno, come opinionista, si attira praticamente solo critiche), anche la collega Cesara Buonamci ha detto la sua, nel corso dell'ultimo appuntamento di Pomeriggio 5. Nel talk show di Myrta Merlino, la giornailsta ha preso le distanze dalla Luzzi e ha difeso Stefania.

“Nella casa le donne sono una contro l’altra. Litigano da morire, discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti. C’è stato uno scontro tra Stefania e Shaila. Quello che vediamo nella immagini è un finto abbraccio, questo è un momento di finta pace tra Stefania e Shaila. Infatti dopo quell’abbraccio, Shaila nel confessionale, tira fuori una sequela di improperi, di accuse, una peggio dell’altra, all’indirizzo di Stefania. Cosa che non mi è piaciuta per niente."

La Buonamici ha poi affermato che la Orlando non si mertita di essere trattata in questo modo:

"Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa.. non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .