Grande Fratello, Carlotta Dell'Isola scoppia in lacrime su Instagram: cosa è successo?

Carlotta Dell'Isola, ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello, scoppia in lacrime su Instagram. Ecco perché.

Momento di sconforto per Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due ex protagonisti di Temptation Island stanno vivendo un periodo molto particolare, che sembra essere legato al loro amato bambino. Ecco lo sfogo, in lacrime, dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Grande Fratello, Carlotta Dell’Isola in lacrime

Grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Nello Sorrentino, Carlotta Dell’Isola è diventata un volto amato dal pubblico televisivo. La coppia, dopo un momento di crisi superato alla fine del programma, ha continuato a coltivare la relazione fino al matrimonio, un momento magico che li ha uniti per sempre. Poi, dopo tanto attendere e tanta fatica nel sottoporsi a dolorose e costose cure, Carlotta e Nello sono diventati genitori. Un momento magico che lei ha condiviso sui social, attirando tanti commenti positivi ma anche qualche critica da parte degli haters.

Carlotta, la cui popolarità è cresciuta anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello, si è assentata da qualche settimana da Instagram e molti si sono allarmati per questo comportamento insolito. Così, presa d’assalto dai suoi sostenitori, l’ex gieffina è tornata con una Ig Stories in cui si mostra in lacrime.

GF, Carlotta fa una confessione dolorosa

Dopo essere completamente sparita dai social per lunghe settimane, Carlotta Dell’Isola ha deciso di tornare per una breve ma intensa Ig Stories. L’ex protagonista del Grande Fratello, in lacrime, ha raccontato di un periodo molto buio, citando poi l’ospedale Bambin Gesù di Roma, dunque facendo intendere che suo figlio non sta bene in questo momento.

“Non c’è nessun segreto di pulcinella, però è un momento purtroppo non bello della nostra vita, che dovremo superare e che supereremo su questo voglio essere super positiva […] però in queste settimane ho incontrato tante persone in queste settimane al Bambino Gesù e mi sembrava giusto passare di qui per ringraziarvi. Spero di tornare perché non posso pensare che non torni più il sereno, spero di riuscire anche a distarmi un po’ così. Vi mando un bacio, l’umore e questo, poi ho sempre schifato la gente sui social che piangeva, però mi sembrava ipocrita lasciarvi con un messaggino buttato così”.

Carlotta ha ringraziato i suoi fan per esserle stati vicino ma non è voluta entrare nel dettaglio della questione che riguarda la salute del suo splendido bambino. Nel frattempo, parlando di Grande Fratello che è tornato in onda su Canale 5 con un’edizione Nip condotta da Simona Ventura, sembra che ci sarà uno strappo alla regola nel cast con l’ingresso di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex tronisti di Uomini e Donne.

