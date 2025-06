Grande Fratello, Carlo Motta pubblica delle foto recenti insieme a Helena Prestes e poi le cancella

Dopo diversi giorni di rumors e insinuazioni, Carlo Motta, modello originario di Monza, ha deciso di rompere il silenzio a Fanpge, per confermare di aver visto l'ex fidanzata Helena Prestes in diverse occasioni.

Javier Martinez, fidanzato della modella brasiliana che ha conosciuto durante l'ultima edizione del Grande Fratello, inizialmente sarebbe stato all'oscuro di tutto e poi lo avrebbe scoperto da persone che avrebbero avvistato Helena e Carlo insieme. La Prestes, inoltre, secondo quanto ha dichiarato l'ex fidanzato, gli avrebbe chiesto di non rivelare a nessuno dei loro incontri.

Ma non è tutto. Motta ha fatto intendere che il sentimento tra lui ed Helena non sembra affatto svanito. I due ragazzi si erano lasciati qualche mese prima che Helena entrasse nella Casa dopo una relazione durata due anni. Come prevedibile le dichiarazioni di Motta hanno scatenato un putiferio sugli Helevier, e molti fan della coppia, nelle ultime ore, stanno puntando il dito contro la Prestes, credendo alle rivelazioni dell'ex. Al momento né Helena né Javier hanno confermato o smentito le dichiarazioni di Motta ma ieri i due ragazzi sono stati avvistati in una libreria a Milano e sono apparsi sereni e sorridenti.

Dopo le foto della coppia, Carlo Motta, duramente criticato per le sue dichiarazioni, ha scelto di pubblicare alcuni recenti scatti con Helena per confermare le sue parole.

"Cancellerò le storie perché non mi va restino sul profilo - ha succesivamente dichiarato sempre su Instagram - Comunque il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che nel momento in cui non ho accettato di raccontare frottole prendendo in giro a mia volta la gente, sono stato additato come falso e millantatore e dato che io non ho bisogno di inventare nulla per campare e non ho nulla da nascondere, ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati"