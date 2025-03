Grande Fratello, caos nella notte, Helena accusa Zeudi: “Mi ha sputata addosso” [VIDEO]

News VIP

Furioso scontro nel cuore della notte al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due concorrenti si sono trovate faccia a faccia e la modella brasiliana ha accusato Zeudi di lanciato dell'acqua e poi sputato addosso alla coinquilina.

Dopo la 40esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 17 marzo in cui hanno nuovamente discusso accusandosi reciprocamente, Helena e Zeudi hanno avuto un violento scontro nel cuore nella notte. Le due concorrenti si sono trovate faccia a faccia in un acceso confronto che ha scosso l’intera Casa, con toni sempre più infuocati e accuse reciproche. Helena e Zeudi sonno ai ferri corti da ormai settimane, ma questa volta la situazione è degenerata.

Grande Fratello, nella notte, è esplosa una violenta lite tra Zeudi e Helena

Urla, accuse e parole pesanti hanno animato il confronto, mentre gli altri inquilini cercavano invano di placare la discussione.

Non è chiaro come tutto sia iniziato ma dopo lo scontro verbale, Helena ha accusato Zeudi di averle lanciato dell'acqua addosso e ha iniziato ad urlare contro l'ex Miss Italia. "Tu sei folle, ma cosa dici?".ha risposto la Di Palma alla modella brasiliana.

Nello scontro sono subito intervenute Chiara, Jessica e Shaila. "Mi ha buttato dell'acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto", ha detto Helena rivolgendosi a Chiara. "Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me", ha risposto la Cainelli. Ad assistere alla scena anche la : Shaila si è poi rivolta alla Prestes dicendole di smettere con queste accuse .

"Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sua mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l'ho provocata", ha raccontato poi Helena a Jessica.

Non c'è mai limite al peggio, anche questa volta provoca e va a 5 cm dalla faccia, ha sempre bisogno di qualcuno che la allontani, perchè da sola non è in grado. Viene sempre graziata in puntata

Pessimo esempio. #grandefratello pic.twitter.com/BkLy3HTK0y — Stè🐼 (@anotherlife020) March 18, 2025

La tensione tra Helena e Zeudi è alle stelle e ogni giorno sembra peggiore, sembra ormai impossibile pensare a una riappacificazione tra le due concorrenti che erano molto legate e unite. In puntata, Helena ha cercato di spiegare a Zeudi che non mai messo in dubbio la sua sessualità ma lei stessa, ritenendola molto incoerente nei suoi comportamenti.

"Ho visto in lei una persona instabile, diceva una cosa e ne faceva un'altra, poi diceva di essere bisessuale. Mi ha usata. La tua personalità per me è incostante. Ti ho dato la mia fiducia e l'hai buttata. La differenza tra noi è che lei fa strategia, io mai, ha dichiarato Helena.

"Stai rimettendo in dubbio la mia sessualità "Hai la coda di paglia. Ti rode che sono arrivata in finale. Sei tu che hai rotto il rapporto, ha replicato Zeudi che dopo la puntata, prima dello scontro con Helena ha avuto un momento di sconforto e in lacrime si è sfogata con Chiara e Shaila.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .