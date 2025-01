Grande Fratello, Bernardo Cherubini si sta ossessionando nei confronti di Amanda Lecciso?

News VIP

"Io voglio entrare nel suo cuore, perché lei è già nel mio" la confessione a cuore aperto del fratello di Lorenzo Cherubini che ha ormai palesato un grande interesse nei confronti di Amanda Lecciso che non ricambia però il suo sentimento.

Bernardo Cherubini sembra essere completamente preso da Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello, tanto che il suo interesse è ormai evidente a tutti.

Grande Fratello, "Pur di non vederla, spero di addormentarmi prima che arrivi lei, altrimenti non dormo più", Bernardo Cherubini "cotto" di Amanda Lecciso

Durante una conversazione con Stefania Orlando, Bernardo ha confessato i suoi sentimenti, rivelando quanto sia difficile per lui gestirli.

“Ho un’attrazione, ma riesco a scollegarmi da questa cosa,” ha ammesso Bernardo, spiegando però che anche un semplice abbraccio da parte di Amanda assume per lui un significato più profondo: “Lei mi abbraccia leggermente, ma eviterei anche quello. Per me ha un altro significato.”

Stefania, colpita dal suo modo genuino di esprimersi, lo ha spronato a riflettere, commentando con un sorriso: “Io adoro questo tuo modo adolescenziale di parlare. L’ho trovato molto tenero.” Tuttavia, non ha mancato di fargli notare un comportamento che ha ritenuto eccessivo: “Ho trovato esagerato il fatto che tu abbia detto che non ti fidi di lei.”

Bernardo, visibilmente dispiaciuto, ha riconosciuto di aver sbagliato: “Sono stato un po’ esagerato. Non volevo ferirla.”

Nonostante i suoi tentativi di mettere da parte i sentimenti, il 61enne romano ha ammesso di non riuscirci del tutto: “Io voglio entrare nel suo cuore, perché lei è già nel mio. È quello che mi fa provare.” Tuttavia, è consapevole che la Lecciso non ricambia il suo interesse: “Lei non ha interesse per me,” ha dichiarato con amarezza, confessando che il suo colpo di fulmine si è intensificato quando ha visto Amanda interagire con suo figlio: “È stato in quel momento che ho capito quanto mi piaccia.”

La Orlando gli ha chiesto se riuscirebbe a costruire un rapporto di semplice amicizia con Amanda. Bernardo, dopo una pausa di riflessione, ha risposto incerto: “Non lo so.” In un momento di confidenza con Ilaria Galassi, Bernardo ha rivelato quanto la vicinanza di Amanda lo destabilizzi, al punto da influire sul suo sonno:“Pur di non vederla, spero di addormentarmi prima che arrivi lei, altrimenti non dormo più. Se lei arriva mentre sono sveglio, non so che fare.”

Il web, tuttavia, ha notato un atteggiamento particolarmente insistente e determinato da parte di Cherubini che non considera che i suoi sentimenti non sono affatto ricambiati.

con tutto quello che sentiamo oggi in giro è veramente grave mandare in onda i discorsi di un uomo di sessant’anni chiaramente ossessionato,, fa davvero paura e se all’inizio faceva ridere (spoiler: non lo ha mai fatto) adesso sta diventando un grande problema pic.twitter.com/ejoOwRtjpR — marti (@antjpatica) January 2, 2025

