Grande Fratello, Bernardo Cherubini: "Nella Casa salvo solo Javier e Iago"

Il 61enne romano, fratello maggiore di Jovanotti, Bernardo Cherubini, eliminato dalla Casa del Grande Fratello nel corso della ventisettesima puntata, intervistato alla rivista Chi, ha parlato della avventura nel reality show targato Mediaset.

Bernardo, poco dopo la sua uscita dalla Casa, si era espresso positivamente su Javier Martinez, Iago Garcia e Tommaso Franchi, sembra aver cambiato idea su quest'ultimo e in generale non conservare un bel ricordo degli ex coinquilini: "Nella Casa c’era ostilità e falsità nel raccontarsi, si entrava nella vita degli altri per screditarli. Salvo solo Iago e Javier", ha dichiarato l'ex gieffino a Chi.

Cherubini ha parlato anche di altri ex suoi compagni d'avventura, tra i quali Amanda Lecciso per chi sembrava avesse un debole:

Parlando del fratello, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che proprio ieri ha infiammato il palco dell'Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, ha dichiarato:

A Verissimo, l'ex gieffino ha confessato di averlo cercato ma di non aver ancora ricevuto risposta. Forse i troppi impegni lavorativi di Lorenzo o forse perché il noto cantante non è stato del tutto contento del suo percorso nel reality:

Non sono ancora riuscito a parlarci da quando sono uscito dal Grande Fratello. Non so se mi ha guardato. Non sono ancora riuscito a parlarci. Gli ho mandato dei messaggi però forse non li ha letti perché è in promozione col disco. Oppure non mi ha risposto perché non è contento che io abbia fatto il Grande Fratello. Non lo so. Io credo di aver fatto la persona per bene. Gli artisti però hanno sempre quel lato oscuro che non rivelano mai, quindi lui potrebbe anche non essere d’accordo. Per quello dico che devo farci una bella chiacchierata. Siamo diversi: io parlo, lui si chiude".