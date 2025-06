Grande Fratello: Bernardo Cherubini ha ritrovato l’abbraccio del fratello Jovanotti dopo 5 anni di silenzio

News VIP

Bernardo Cherubini, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, è finalmente riuscito a chiarirsi con il fratello Lorenzo, inizialmente contrario alla sua partecipazione al reality show di Mediaset.

Un legame fraterno può attraversare tempeste, ma quando è autentico, trova sempre la strada del ritorno. È ciò che è accaduto tra Bernardo Cherubini, ex concorrente del Grande Fratello, e suo fratello Lorenzo, meglio conosciuto dal grande pubblico come Jovanotti. Dopo cinque lunghi anni in cui non si erano più parlati, i due fratelli si sono finalmente riavvicinati.

Grande Fratello, Bernardo Cherubini: "Finalmente ho fatto pace con mio fratello Lorenzo"

A raccontarlo è stato lo stesso Bernardo in una toccante intervista rilasciata al settimanale DiPiù, in cui ha svelato i dettagli di una riconciliazione che sembrava impossibile. Un momento carico di emozione che ha avuto luogo in occasione di un concerto di Lorenzo a Bologna:

“Finalmente ho fatto pace con mio fratello. Sono andato a vederlo esibirsi e, appena ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati forte. È stato un momento toccante, difficile da descrivere. Dopo cinque anni di silenzio, di distanze emotive e incomprensioni, ci siamo ritrovati come solo i fratelli sanno fare”.

Bernardo ha voluto sottolineare che il merito di questo riavvicinamento è in gran parte di due persone fondamentali: Francesca, la moglie di Jovanotti, e l'amico comune Fiorello, che ha saputo fare da ponte tra i due:

“Francesca ha fatto da collante, non ha mai smesso di sperare che potessimo tornare a parlarci. E Fiorello, che è mio amico e amico di Lorenzo, è stato un grande ascoltatore quando avevo bisogno di confidarmi. Ha saputo dire le parole giuste, e forse ha anche parlato con lui. Appena ci siamo rivisti, ci siamo stretti forte. È stato un abbraccio che ha spazzato via ogni rancore, come se il tempo non fosse mai passato”.

Il percorso che ha portato alla riconciliazione, però, non è stato semplice. Bernardo ha confessato di aver provato più volte a riallacciare i rapporti con suo fratello, ma qualcosa sembrava sempre fermarli:

“Ho tentato tante volte di scrivergli, di chiamarlo, ma non ricevevo risposta. Mi sentivo bloccato, come se ci fosse un muro tra di noi. E sa com’è tra fratelli: quando il legame è così profondo, ogni cosa si amplifica, anche i piccoli screzi diventano montagne insormontabili. Entrambi abbiamo una sensibilità spiccata, e questo ci ha fatto rimanere imprigionati nei silenzi e nei rancori”.

Tra i motivi di scontro, l'ex gieffino ha citato anche divergenze legate al vaccino anti-Covid e la partecipazione di Bernardo al Grande Fratello:

“Io ho sempre avuto delle idee personali sul vaccino, ero scettico, e questo ha generato una forte discussione tra noi. Lorenzo aveva un’opinione diversa e voleva convincermi, ma io non cedevo. Quelle discussioni hanno inasprito il nostro rapporto. Poi c’è stata anche la mia partecipazione al Grande Fratello: molti mi hanno detto che Lorenzo non approvava la mia scelta, che non era d’accordo. E quando sono uscito dalla casa, ho provato a contattarlo, ma lui non mi ha mai risposto”.

Bernardo ha ammesso che anche in passato ci sono stati momenti difficili tra loro, fasi in cui si sono allontanati, ma questa volta la frattura sembrava insanabile. E invece, il destino — e l’amore fraterno — hanno riaperto la porta:

“Sembrava tutto perso, e invece no. Quando ci siamo rivisti, ho sentito che entrambi stavamo soffrendo. So che anche lui ha sentito la mia mancanza, come io sentivo la sua. E ora che ci siamo ritrovati, non voglio più perderlo. È mio fratello, e tra fratelli, anche dopo anni di silenzio, basta un abbraccio per tornare a casa”.

