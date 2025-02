Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Lorenzo Spolverato: "Ha strappato il cuore di Shaila"

News VIP

L'opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, è intervenuta sulle ultime vicende avvenute nella Casa nel corso del talk show di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

A poche ore dalla 35esima puntata del Grande Fratello, l'opinionista del reality show, Beatrice Luzzi, è intervenuta sulle ultime vicende avvenute nella Casa nel corso del talk show di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Lorenzo ha dato il peggio di sè"

In particolare, la Luzzi, ha commentato i comportamenti di Lorenzo Spolverato avvenuti questa notte. Il modello milanese, dopo l'ennesimo scontro con Shaila Gatta, pare abbia preso a dato colpi al muro, stracciato le loro foto e inveito in tutti modi contro la sua fidanzata. Le immagini non si sono viste in quanto la regia ha prontamente censurato. Alcuni inquilini, tuttavia le hanno commentate riportando l'aggressività di Lorenzo avvenuta la notte scorsa.

Dalla Merlino, l'opinionista ha commentato gli ultimi accadimenti:

“Ieri sera ha dato il peggio di sè…Ha addirittura strappato i bigliettini che gli aveva scritto Shaila in questi mesi dall’armadio abbastanza immotivatamente…”

La Luzzi ha anche aggiunto che con questi comportamenti, Lorenzo abbia anche ferito profondamente Shaila:

"Ha strappato anche il suo cuore…"

Al momento sembra che Lorenzo e Shaila abbiano già fatto pace nonostante lo scontro accesissimo e le minacce dell'ex velina di lasciare la Casa. Dalle anticipazioni diffuse, non ci saranno provvedimenti nei confronti di Spolverato e il web è in già in subbuglio. Settimane fa, sono finite in nomination d'ufficio sia Helena Prestes (per il famigerato lancio del bollitore), Jessica Morlacchi (per le provocazioni a Helena) e Ilaria Galassi (per aver tentato di aggredire la Prestes). Per una linea editoriale e per un certa coerenza, ci si aspetterebbe anche un provvedimento per Lorenzo ma essendo il modello milanese già in finale, non verrà punito. E' probabile che avrà solo una strigliata d'orecchie da parte di Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .