Grande Fratello, Beatrice Luzzi parla di Alfonso Signorini: "Io volevo pure sposarlo, ma lui non ha voluto…"

News VIP

L'attrice romana Beatrice Luzzi, opinionista insieme a Cesara Buonamici nell'ultima edizione del Grande Fratello, ha speso bellissime parole per Alfonso Signorini a La volta Buona.

Nella puntata odierna di La Volta Buona, il talk del pomeriggio condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, protagonista dell’intervista finale è stata Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più amate della penultima edizione del Grande Fratello e opinionista dell'ultima edizione del reality show insieme a Cesara Buonamici.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Signorini con me a volte empatico, a volte tagliente"

L’attrice si è raccontata con sincerità e un pizzico di ironia, accettando di buon grado di partecipare al divertente gioco del “tritavolte”, in cui si è trovata a dover scegliere chi “tritare” tra due volti noti a lei molto vicini: il conduttore del Gf, Alfonso Signorini e la sua collega di poltrona Cesara Buonamici.

La risposta non è arrivata subito. Prima, Beatrice ha voluto soffermarsi sul legame costruito con entrambi durante il reality show che è durato diversi mesi con ben due appuntamenti settimanali in prima serata:

Tutti e tre abbiamo formato una bella squadra… Tu sai, un programma così lungo quanto è impegnativo… Abbiamo fatto squadra con grande professionalità"

Parole che riconoscono la complessità di un’avventura televisiva intensa e totalizzante, in cui il supporto – ma anche il confronto – con il conduttore e l’opinionista ha avuto un peso significativo. E proprio parlando di Alfonso Signorini, Beatrice ha sorpreso molti con un’affermazione affettuosa:

"Io a lui devo molto e gli sono grata."

Un sentimento di riconoscenza che, tuttavia, non cancella del tutto le tensioni che nel corso del reality sono emerse tra loro. La Luzzi, infatti, è stata più volte al centro di accese dinamiche all’interno della casa, e anche le sue posizioni, spesso forti e controcorrente, non sono sempre state apprezzate da Signorini, che in alcune puntate l’ha rimproverata o pungolata con tono critico.

Proprio questa alternanza tra sostegno ed esigenza ha segnato il loro rapporto, come lei stessa ha confermato: "Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente… Lui è a 360 gradi… È un uomo di intrattenimento a tutto tondo… Io volevo pure sposarlo, ma lui non ha voluto…" ha concluso scherzando, stemperando la riflessione con il suo stile diretto e ironico.

A quel punto, Caterina Balivo, sempre attenta a cogliere le sfumature, le ha chiesto esplicitamente di scegliere chi "tritare". Con un sorriso complice, Beatrice ha fatto il nome di Cesara Buonamici, concludendo: "Ad Alfonso sono proprio grata…"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .