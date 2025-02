Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora contro Helena Prestes e ignora Spolverato, il web insorge

News VIP

Nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è attaccato ancora Helena Prestes, beniamina invece del pubblico. Su Twitter, l'opinionista ha rincarato la dose contro la modella e il web l'ha accusata di misoginia e di "odiare" una donna forte e di carattere e non prendere posizioni contro gli atteggiamenti arroganti Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, il web contro Beatrice Luzzi dopo i suoi interventi contro Helena Prestes

Ieri, nel corso della diretta di giovedì 13 febbraio, si sono viste alcune immagini di Helena presa a contestare i comportamenti di Lorenzo e la sua consacrazione come primo finalista (molto discussa anche fuori dalla Casa). La Luzzi quindi è intervenuta con una considerazione abbastanza infelice (non certo la prima nel ruolo da opinionista) affermando che forse la Prestes soffra per aver puntato sul cavallo sbagliato (ovvero Javier e non Lorenzo)

"Il vero problema è che ti rode perché avevi puntato sul cavallo giusto" ha detto l'ex gieffina che è stata zittita dalla Prestes che ha risposto: "Forse sono io il cavallo giusto".

Ma non è finita qui. Su Twitter, l'opinionista è stata duramente criticata per i suoi continui attacchi a Helena e la Luzzi ha replicato sostenendo che la modella sia prepotente e maleducata. Il popolo del web le ha fatto poi notare che non si esprime mai contro gli atteggiamenti di Lorenzo e non solo. Beatrice è stata accusata di essere misogina e di aver perso del tutto il favore del pubblico che l'hanno scorso l'ha tanto sostenuta, trovandosi oggi un'opinionista poco obiettiva e spesso contro le donne.

"Carissima,è vero. Helena è prepotente e ha anche altri centomila difetti. Nessuno dei quali però giustifica i tuoi attacchi gratuiti e spesso cattivi. Dalle della maleducata. Il resto è il pretesto per cavalcare un'onda che non è più tua" si legge in risposta alla Luzzi. "Cara Beatrice se Helena è prepotente non saprei proprio cosa eri tu l anno scorso! Oggi fai solo pena! Ed io ero una tua fan! Ero!" E ancora: "Probabilmente...ma a tratti anche tu eri molto prepotente...quello che sta facendo ricredere e' che abbia allontanato la lucidità ed onestà che ci affascinava ...Che grande abbaglio che ho preso...pazienza!", "Noi non capiamo più chi abbiamo sostenuto l'anno scorso. Una uscita infelice dietro l'altra, senza pudore. Che abbaglio".

Beatrice Luzzi (a Helena) : “…hai puntato al cavallo sbagliato”



Purtroppo la sua misoginia interiorizzata viene fuori ad ogni commento… perché una donna, secondo lei, può SOLO puntare all’uomo vincente e non competere alla pari… #grandefratello pic.twitter.com/d566qQcKbh — surreale_ 🦋 (@surreale_) February 13, 2025

