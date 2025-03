Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora al centro delle critiche, l'intervento su MariaVittoria, "imbarazzante e fuori luogo"

News VIP

L'ex gieffina travolta dall'ennesima polemica, in seguito a suoi interventi come opinionista del Grande Fratello.

Per tanti, troppi telespettatori, Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello ha deluso le aspettative e l'ex gieffina viene puntualmente criticata dal popolo del web ma anche dalle varie testate giornalistiche che seguono il reality.

Grande Fratello, ennesimo commento fuori luogo di Beatrice Luzzi

La Luzzi durante questa edizione, ha spesso puntato il dito contro Helena Prestes (ritrovandosi persino Signorini a domandarle se fosse ormai prevenuta) e lo ha fatto talmente tante volte che i sostenitori della modella brasiliana hanno costretto l'opinionista a cercare (invano) di spiegare meglio il suo punto di vista nei confronti di Helena. L'attrice romana parlando dell'arroganza e aggressività di Helena, non considera e non ha mai parlato degli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato di cui si è parlato tantissimo tanto considerare una sua squalifica. La scorsa puntata ha giustificato Zeudi per la sua giovane età, e in molti le hanno ricordato che Anita Olivieri, ad esempio, non ha mai avuto la stessa comprensione, pur essere l'ex gieffina romana molto giovane. E ancora, ha deciso di "difendersi" su X con un lungo post in cui ha parlato della scorsa edizione con il risultato di sentirsi dire quanto sia egoriferita in ogni occasione. Per quanto riguarda la puntata di ieri, la Luzzi, ancora una volta, è intervenuta su MariaVittoria in modo del tutto inopportuno, attirandosi le giuste critiche.

La dottoressa romana, durane la 37esima puntata del Grande Fratello, ha parlato, per la prima volta dei suoi disturbi alimentari e del suo complicato rapporto con il cibo:

"E' una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo".

"Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ancora ho un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro" ha aggiunto MariaVittoria mentre Tommaso, ascoltandola aveva le lacrime agli occhi. Signorini ha chiesto quindi un commento a Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le due opinioniste che lo affiancano in questa edizione.

La Luzzi quindi ha dichiarato

"Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo, ‘sono gelosa’, dillo".

Un intervento effettivamente senza senso che poco aveva a che fare con ciò che MariaVittoria ha voluto condividere in quel momento. La stessa gieffina lo ha commentato, facendo presente che fosse del tutto fuori luogo:

"Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c’entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia… Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento. Poteva dire tutto, ma la gelosia non c’entrava in quel contesto."

L'opinione ovviamente è la stessa del popolo del web. Ancora una volta, la Luzzi, si è attirata critiche e commenti non favorevoli. Ormai sembra persino che vada controcorrente per scelta.

