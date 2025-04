Grande Fratello, Beatrice Luzzi: “Al GF subivo molestie psicologiche, Cesara Buonamici? Mai dalla mia parte"

News VIP

Beatrice Luzzi intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua recente avventura televisiva come opinionista al Grande Fratello.

L'ex gieffina on si è mai tirata indietro di fronte ai confronti accesi, spesso avuti con la collega Cesara Buonamici, con Alfonso Signorini e con Stefania Orlando. Di sé dice con chiarezza: "Divisiva lo sono sempre stata, però penso di aver detto cose di senso comune".

Beatrice Luzzi: "Al Grande Fratello ho fatto il mio dovere. Il mio coraggio mette paura"

"Non è una mia priorità essere compiacente, antica virtù femminile da cui mi sono emancipata", ha dichiarato senza esitazioni l’attrice. Con la sua consueta schiettezza, ha spiegato che il suo ruolo nel programma era proprio quello di stimolare il dibattito: "Sono una persona con un pensiero critico e indipendente, per questo mi hanno messo lì. Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere".

Parlando della collega, Luzzi ha ricordato anche i trascorsi non proprio sereni:

"Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte".

Su Alfonso Signorini, invece, ha offerto una descrizione vivace e diretta:

Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva".

Riflettendo sul percorso che l’ha portata fin qui, Beatrice Luzzi si è mostrata orgogliosa: "Ho 54 anni, ho studiato per 30, lavoro da quando ne avevo 14, sono una donna strutturata, ho il coraggio e il dovere di espormi e questo a qualcuno fa paura", ha affermato con fierezza.

Ha poi ripensato ai tempi in cui decise di abbandonare la soap Vivere: "Guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’".

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Beatrice ha ammesso che al momento non c'è spazio per l’amore:

"Quello non c'è, in questo momento nella mia vita non c'è spazio. Ho due figli adolescenti, è una fase delicata, richiedono attenzioni. Se dovessi lasciarmi andare alla passione avrebbe la meglio su tutto il resto. Giuseppe Garibaldi? al Gf connessione ancestrale profonda, una magia che poi non si è integrata nella realtà"

