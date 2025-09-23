Grande Fratello, Ascanio Pacelli dà un prezioso consiglio ai concorrenti

News VIP

Ascanio Pacelli, commentatore d’eccezione della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, ha parlato della sua esperienza come gieffino.

Ascanio Pacelli sarà uno dei tre commentatori d’eccezione della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Il reality show è in partenza il 29 settembre 2025 su Canale 5 e l’ex gieffino parla della sua esperienza, dando preziosi consigli ai concorrenti.

Grande Fratello, Ascanio Pacelli commentatore d’eccezione

Nel 2004, Ascanio Pacelli è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello in una delle edizioni più memorabili di sempre. Qui, Ascanio ha conosciuto e si è innamorato di Katia Pedrotti e i due fanno coppia fissa da allora, dopo il matrimonio celebrato a Bracciano nell’aprile del 2005, poi l’arrivo dei figli Matilda e Tancredi. La famiglia è unita e bellissima e, intervistato da tv Sorrisi e Canzoni, Pacelli ha ammesso che deve proprio al Gf la sua vita attuale.

“Le “sliding doors” della mia vita: Mi ha portato tanto. In primis, la famiglia. E molte opportunità”.

Ha confessato Pacelli che questo anno torna al Grande Fratello come commentatore d’eccezione al fianco di Cristina Plevani e Floriana Secondi, pronto a commentare quello che accadrà nella casa più spiata d’Italia in questa edizione condotta da Simona Ventura, che torna alle origini con un cast composto di concorrenti tutti sconosciuti.

Grande Fratello, Ascanio dà consigli ai concorrenti

In attesa del debutto della nuova edizione del Grande Fratello, che torna a partire da lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, Ascanio Pacelli ha riflettuto su quello che ha vissuto nella casa più spiata d’Italia, senza dubbio un bel trampolino di lancio per lui dato che dopo ha preso parte ad altri progetti radiofonici e televisivi.

“Non bisogna aver paura di mostrare debolezze e fragilità, né vergognarsi di nulla. Va assaporato ogni istante […] Nella bolla è bello disintossicarsi dai telefonini! Nel 2004 ci avevano dato dei libri per passare il tempo e da li è nata la mia passione per la lettura”.

Ha ammesso Pacelli durante l’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, parlando anche del momento in cui ci si stacca completamente dal telefono e dalla tecnologia. Cosa ne pensate di questi commentatori? Senza dubbio una bella trovata per ribadire il legame con il passato di questo GF, che cambia anche interni e setting.

