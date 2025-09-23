TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Ascanio Pacelli dà un prezioso consiglio ai concorrenti
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Ascanio Pacelli dà un prezioso consiglio ai concorrenti

Irene Sangermano

Ascanio Pacelli, commentatore d’eccezione della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, ha parlato della sua esperienza come gieffino.

Grande Fratello, Ascanio Pacelli dà un prezioso consiglio ai concorrenti

Ascanio Pacelli sarà uno dei tre commentatori d’eccezione della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Il reality show è in partenza il 29 settembre 2025 su Canale 5 e l’ex gieffino parla della sua esperienza, dando preziosi consigli ai concorrenti.

Grande Fratello, Ascanio Pacelli commentatore d’eccezione

Nel 2004, Ascanio Pacelli è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello in una delle edizioni più memorabili di sempre. Qui, Ascanio ha conosciuto e si è innamorato di Katia Pedrotti e i due fanno coppia fissa da allora, dopo il matrimonio celebrato a Bracciano nell’aprile del 2005, poi l’arrivo dei figli Matilda e Tancredi. La famiglia è unita e bellissima e, intervistato da tv Sorrisi e Canzoni, Pacelli ha ammesso che deve proprio al Gf la sua vita attuale.

“Le “sliding doors” della mia vita: Mi ha portato tanto. In primis, la famiglia. E molte opportunità”.

Ha confessato Pacelli che questo anno torna al Grande Fratello come commentatore d’eccezione al fianco di Cristina Plevani e Floriana Secondi, pronto a commentare quello che accadrà nella casa più spiata d’Italia in questa edizione condotta da Simona Ventura, che torna alle origini con un cast composto di concorrenti tutti sconosciuti.

Grande Fratello, Ascanio dà consigli ai concorrenti

In attesa del debutto della nuova edizione del Grande Fratello, che torna a partire da lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, Ascanio Pacelli ha riflettuto su quello che ha vissuto nella casa più spiata d’Italia, senza dubbio un bel trampolino di lancio per lui dato che dopo ha preso parte ad altri progetti radiofonici e televisivi.

“Non bisogna aver paura di mostrare debolezze e fragilità, né vergognarsi di nulla. Va assaporato ogni istante […] Nella bolla è bello disintossicarsi dai telefonini! Nel 2004 ci avevano dato dei libri per passare il tempo e da li è nata la mia passione per la lettura”.

Ha ammesso Pacelli durante l’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, parlando anche del momento in cui ci si stacca completamente dal telefono e dalla tecnologia. Cosa ne pensate di questi commentatori? Senza dubbio una bella trovata per ribadire il legame con il passato di questo GF, che cambia anche interni e setting.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025: Umberto inchioda Rosa e Marcello
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025: Umberto inchioda Rosa e Marcello
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 24 settembre 2025: Scoppia lo scandalo, Adelaide è rovinata?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 24 settembre 2025: Scoppia lo scandalo, Adelaide è rovinata?
Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice di Flavio
anticipazioni TV Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice di Flavio
Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!
news VIP Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!
Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2025
Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo aspetto: "Ecco cosa è successo”
news VIP Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo aspetto: "Ecco cosa è successo”
Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione
news VIP Uomini e Donne, la nuova tronista Sara è amica di Gianmarco Steri: la segnalazione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV