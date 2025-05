Grande Fratello, annullato l'incontro con i fan di Zeudi di Palma a Roma dopo minacce e intimidazioni

Lo Staff ufficiale dell'ex gieffina Zeudi Di Palma, tra le protagoniste dell'ultima edizione de Il Grande Fratello, aveva annunciato la scorsa settimana un FanMeet a Roma, il 21 giugno prossimo al teatro Olimpico. Un appuntamento che si presentava come un mix tra arte, estetica e momenti di contatto diretto con il pubblico da parte della giovane Miss che conta su numerosi sostenitori anche all'estero.

Il raduno, tuttavia, non è passato inosservato considerando il prezzo del biglietto: da 50 a 120 euro a seconda della posizione. Sui social, le reazioni sono state immediate e contrastanti: c’è chi elogia il coraggio di proporre qualcosa di innovativo e chi invece critica aspramente la scelta di monetizzare l’interazione diretta con i fan.

Oggi, lo staff della giovane campana ha comunicato che l'evento è stato annullato e rimandato a settembre a causa di gravi minacce e tentativi di boicottaggio. Ecco la nota stampa in merito al FanMeet di Zeudi di Palma:

"A causa di forza maggiore, tentativi di boicottaggio e gravi minacce rivolte a Zeudi attraverso i social media, il team di De Hierro Music Entertainment ha deciso di recarsi in Italia per intraprendere le opportune azioni legali, come meritano Zeudi e il suo team. Come team, siamo profondamente sconvolti da questa situazione; in questo periodo, vivere una situazione del genere è inaccettabile. Zeudiners in Italia, vi informiamo che la nuova data del Fan Meet di Zeudi Di Palma sarà riprogrammata per settembre 2025. I biglietti già acquistati possono essere utilizzati per questa nuova data."