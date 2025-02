Grande Fratello, Anita Oliveri replica al post di Beatrice Luzzi: "Sei un clown torna al circo"

News VIP

Botta e risposta social tra le due protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri.

Oggi, Beatrice Luzzi, ha deciso di replicare alle tante critiche recevute in seguito ad alcuni interventi che l'ex geiffina, in qualità di opinionista, ha fatto nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello.

Grande Fratello, Anita Olivieri replica a Beatrice Luzzi

La Luzzi ha infatti difeso Alfonso D'Apice che si è reso protagonista di diversi scivoloni nel corso dell'ultima settimana che ha trascorso nel reality. I modi aggressivi del napoletano lo hanno anche penalizzato al televoto, tanto che è stato lui a dover dire addio alla Casa al Grande Fratello nel corso dell'ultimo appuntamento. Oltre a difendere il fidanzato di Chiara, Beatrice ha attaccato anche Stefania Orlando e più volte Helena Prestes. A chi le ha fatto notare che, parlando dell'arroganza della modella brasiliana, l'opinionista non è mai invece esposta sui comportamenti ad esempio di Lorenzo Spolverato (e di, appunto Alfonso) ha replicato con un lungo post in cui ha messo in mezzo anche i suoi ex compagni d'avventura della scorsa edizione.

Beatrice ne ha avuto un po' per tutti e ha scritto:

"Ho perdonato infinite volte Massimiliano quando uscì Heidi e lo abbracciai in Mistery nonostante mi avesse ingiuriata per mesi. Ad Anita che ha insultata ripetutamente come donna, madre e professionista il massimo che le ho detto e che non aveva cifra poetica (né le mutande:). A Giuseppe che mi aveva ferito anima l’ho baciato appena eliminato, contro ogni logica di gioco. A Perla e Mirko tutt'al più ho detto che erano noiosi. Non ho affondato su Greta di fronte ad atteggiamenti molto lontani dalla mia visione della vita, e a diffamazioni pesanti, non ho affondato su Letizia, né su Paolo, nonostante mesi di offese e strategie contro"

Stando dunque a cià che ha scritto la Luzzi, l'ex gieffina avrebbe perdonato i comportamenti sbagliati dei suoi ex inquilini. Il lungo post di Beatrice è terminato poi con una sorta di scudo verso la rabbia che le viene sfogata contro da ex fan, giornalisti e hater:

"Ringrazio di cuore abbraccio e stimo chi mi supporta con affetto anche quando la pensa diversamente da me, mentre agli ex, ai delusi, ai “giornalisti" e agli haters di primo pelo - coerentemente con quello che vengo di dire - se la cosa può aiutarvi a sfogare la vostra rabbia, a crescere la vostra visibilità e a migliorare le vostre vite, continuate pur ad offendermi e ad insultarmi." lo e i miei figli abbiamo le spalle larghe. Spero che prima o poi crescano anche le vostre.”

A proposito dei suoi "ex" , una sua ex compagna d'avventura e acerrima nemica, tirata in causa, ha replicato a Beatrice. Trattasi di Anita Oliveri che ha risposto al post della Luzzi con queste, velenose, parole:

"Sei un clown, torna al circo"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .