Grande Fratello, Anita Mazzotta ha lasciato il reality per motivi familiari, parla Cristina Plevani

A distanza di pochi giorni dal suo ingresso Anita Mazzotta ha lasciato improvvisamente il Grande Fratello senza poter salutare i suoi compagni di avventura. L’annuncio ufficiale della produzione ha parlato di “problemi familiari”, lasciando però molti interrogativi aperti. Ora, a fare chiarezza, è intervenuta Cristina Plevani, che ha rivelato nuovi dettagli sulla vicenda.

Grande Fratello, la madre di Anita è gravemente malata: le ultime parole della gieffina

L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha spiegato che l’uscita di Anita sarebbe legata a una situazione molto seria:
"Da quello che ho capito, Anita ha dei gravi problemi a casa – ha scritto sui social – e credo che la decisione finale spetterà solo a lei. Tutti noi vorremmo che rientrasse, ma se davvero la situazione è così delicata, è giusto che faccia ciò che ritiene meglio"

Le parole della Plevani sono arrivate in risposta a una fan che minacciava di “boicottare” il programma nel caso in cui Anita non tornasse in gioco. Ma il messaggio di Cristina ha riportato l’attenzione su ciò che davvero conta: la salute e la famiglia della concorrente. Già prima di abbandonare la Casa, Anita aveva mostrato forte preoccupazione per le condizioni di salute della madre, rivelando che gli ultimi esami non erano andati bene. In un momento di confidenza con gli altri concorrenti, aveva confessato:

"Sto bene qui, ma il mio cuore è fuori. Mia mamma ha delle visite importanti, e purtroppo non sono andate bene. Mi sono chiesta: “Cosa sto facendo qui?”. Lei però mi ha detto di non tornare per lei, di continuare, che questa era la mia occasione. Ma non è facile".

Un pensiero che oggi, alla luce della sua uscita, assume un peso ancora più grande. Anche il suo studio di piercing e tatuaggi, come riportato sui social, rimarrà chiuso per tutta la settimana — un ulteriore segnale della gravità della situazione familiare che Anita sta affrontando. Resta da capire se la Mazzotta potrà o vorrà rientrare nella Casa come ipotizzato dalla produzione. Per ora, però, il pubblico si stringe intorno a lei in un momento difficile, augurandole forza e serenità.

  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
