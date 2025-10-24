Grande Fratello: Anita Mazzotta fa la predica a Grazia Kendi per come ha risposto a Jonas Pepe in puntata

News VIP

Al Grande Fratello, Anita sorprende tutti: difende Jonas e accusa Grazia di "fare la vittima"

Nel mondo del Grande Fratello, dove ogni parola pesa come un macigno e ogni sguardo può trasformarsi in un caso mediatico, una nuova polemica sta facendo discutere il pubblico. Protagoniste del giorno: Anita Mazzotta e Grazia Kendi, due tra le donne più forti e chiacchierate della Casa.

Grande Fratello, Anita Mazzotta sorprende tutti: “Hai sbagliato a rispondergli”

Tutto è iniziato durante la puntata di lunedì sera, quando in diretta è stata mostrata una clip in cui Jonas Pepe si lasciava andare a commenti volgari e maschilisti nei confronti di Grazia. Parole che hanno indignato non solo i telespettatori ma anche la stessa concorrente, che non ha esitato a reagire una volta rientrata in casa.

Dopo la messa in onda del filmato, Grazia — visibilmente delusa e amareggiata — ha affrontato Jonas per chiedere spiegazioni e rispetto. Ma invece di ricevere delle scuse, si è trovata di fronte a un muro di aggressività. Jonas, alzando la voce e con un tono rabbioso, le ha risposto:

"Che ca**o guardi? Stai zitta! Muta!"

Una frase che ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una valanga di indignazione. La conduttrice Simona Ventura, durante la diretta, non ha esitato a riprendere severamente il concorrente, sottolineando quanto un atteggiamento simile fosse inaccettabile, soprattutto davanti a milioni di telespettatori.

Su X (ex Twitter) e Instagram, il pubblico si è subito schierato in difesa di Grazia Kendi. In molti hanno sottolineato il coraggio della ragazza nell’affrontare il compagno di avventura e nel non lasciarsi intimidire da parole così dure. “Grazia è stata dignitosa, ferma ma rispettosa. Jonas ha perso completamente il controllo”, scrivono gli utenti. Un’ondata di solidarietà che sembrava destinata a rafforzare la posizione della concorrente… fino all’intervento di Anita Mazzotta. Qualche giorno dopo la puntata, Anita ha deciso di affrontare Grazia con un discorso che ha lasciato molti senza parole. Con tono serio, le ha detto:

"Lunedì in puntata per me hai completamente cappellato quando hai risposto a Jonas. Come tu hai risposto non mi è piaciuto perché lui era, si vedeva palesemente, in completa difficoltà e tu gli hai dato un carico da 90 incredibile. Poi sei passata tu da vittima e a me questa cosa fa andare in bestia"

Parole che hanno immediatamente fatto il giro del web, dividendo gli spettatori. Per molti, il discorso di Anita è apparso fuori luogo e privo di empatia, considerando che Grazia era stata oggetto di un evidente episodio di mancanza di rispetto. Altri, invece, hanno letto nelle sue parole una forma di pragmatismo, quasi un tentativo di difendere l’immagine di Grazia stessa, invitandola a non cadere nelle provocazioni. La scena ha avuto un effetto dirompente all’interno della Casa. Grazia, inizialmente colpita dal tono di Anita, ha provato a spiegare le sue ragioni, sottolineando di aver semplicemente reagito a un comportamento offensivo. Ma la Mazzotta non ha arretrato, ribadendo il suo punto di vista con decisione.

Un confronto che ha spaccato non solo i concorrenti ma anche i fan, che ora si chiedono se tra le due amiche sia iniziata una frattura destinata a crescere. Il paradosso, secondo molti commentatori, è evidente. Anita, che nel corso delle ultime settimane si era più volte mostrata sensibile e determinata nel difendere la dignità delle donne e il rispetto reciproco, questa volta sembra aver spostato l’attenzione dalla causa al comportamento di chi l’ha subita. Una posizione che ha lasciato il pubblico interdetto. Molti utenti hanno definito il suo discorso “incredibile”, “stonato” e “del tutto fuori contesto”, accusandola di aver ribaltato i ruoli e aver tolto forza al messaggio contro la violenza verbale e il sessismo, proprio in un momento in cui sarebbe stato importante sottolinearlo.

