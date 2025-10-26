Grande Fratello, Anita Mazzotta delusa da Francesco Rana: "Mi ha dato della falsa" (VIDEO)

News VIP

La piercer Anita Mazzotta si confronta con l'amico Jonas Pepe in merito ad alcune dichiarazioni fatte da Francesco Rana nella Casa del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è pronto a tornare in onda domani sera su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Nell'attesa, Anita Mazzotta si è lasciata andare a un lungo sfogo con il suo amico Jonas Pepe in cui non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto da Francesco Rana nella Casa.

Anita si sbilancia su Francesco: la reazione di Jonas

Manca davvero poco alla nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda domani lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti a rischio eliminazione: Rasha Younes, Benedetta Stocchi e l'ex pugile Matteo Azzali. Chi, dopo Giulio Carotenuto e Bena, sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente il gioco?

In attesa di scoprirlo, nella Casa, Francesco Rana è finito nel mirino di Anita Mazzotta. Parlando con il modello Jonas Pepe, la bella piercer milanese ha deciso di vuotare il sacco sul simpatico concorrente pugliese del reality show condotto da Simona Ventura, ammettendo di essere rimasta delusa da alcune sue esternazioni.

Anita, Jonas e Grazia a confronto su Francesco

Francesco Rana è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Il concorrente pugliese, che è stato recentemente attaccato e smascherato sui social dalla sua ex fidanzata, è finito nel mirino anche di Anita Mazzotta. Il motivo? Secondo quanto le ha riferito Grazia Kendi, il ragazzo avrebbe messo in dubbio la sua sincerità, insinuando che sia falsa. Rivelazione che ha profondamente ferito la milanese visto il bel rapporto di fiducia e complicità instaurato nella Casa: "Mi ha dato della falsa".

A cercare di farla ragionare ci ha pensato Jonas Pepe, che l'ha invitata a non basarsi solo su voci riportate e di cercare un confronto con Francesco prima di prendere una decisione. A far luce sulla situazione è arrivata Grazia. Stando alle sue parole, Francesco le avrebbe chiesto di riflettere su chi davvero si possa fidare nella Casa, lasciando intendere che Anita e Benedetta non tengono a lei quanto lei tiene a loro.

Dopo aver ascoltato con attenzione il racconto di Grazia, Jonas ha invitato la piercer milanese del popolare reality show a non farsi travolgere dalle supposizioni. Secondo lui, è giusto ascoltare anche la versione di Francesco: "Io parlerei con lui". Anita seguirà i consigli del modello? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda domani alle 21.40 circa su Canale 5.

