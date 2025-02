Grande Fratello, ancora critiche per Beatrice Luzzi che si difende: "Pagata per questo lavoro che svolgo con attenzione"

News VIP

Beatrice Luzzi è stata nuovamente criticata per le sue opinioni espresse nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello. L'ex gieffina su Twitter, si è difesa: "Il mio tempo lo impiego per seguire i concorrenti, farmi delle opinioni ed esporle il più chiaramente possibile nel breve tempo che mi è concesso."

Beatrice Luzzi, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, è tornata al centro delle polemiche per un intervento in difesa di Zeudi Di Palma che, tra le altre cose, ha giustificato per la sua giovane età.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Vengo pagata per svolgere il mio lavoro con la massima attenzione e in libertà assoluta"

La Luzzi è stata criticata anche dopo la penultima puntata per i suoi interventi contro Helena Prestes che non sembra affatto godere della sua simpatia. Su X, ex Twitter, l'ex gieffina l'ha definitiva arrogante e prevaricatrice. L'opinione su Zeudi è sembrato confermare la sua antipatia per la Prestes in quanto in questo momento tra le due ragazze c'è un grande distacco e accuse reciproche.

Alcuni utenti hanno fatto presente che Beatrice è stretta a chi segue il fandome della Zeudi e di conseguenza la difende per questa ragione. La Luzzi quindi è intervenuta con un post spiegando la sua posizione.

“Il mio tempo lo impiego per seguire i concorrenti, farmi delle opinioni ed esporle il più chiaramente possibile nel breve tempo che mi è concesso. È il lavoro per cui vengo pagata e cerco di svolgerlo con la massima attenzione e in libertà assoluta. Fatevene una ragione”

L'attrice romana ha anche pubblicato una serie di messaggi di odio e di intimdazioni contro di lei, facendo presente di averli segnalati:

“Purtroppo ho dovuto segnalare questo account per incitazione all’odio…”

Beatrice, nel suo precendente intervento, si era difesa per le critiche ricevuto dopo aver difeso Alfonso D'Apice:

"E allora perché mi chiedete di affondare su Alfonso che già in trasmissione era stato messo duramente alla prova e alla gogna e che comunque aveva la pagato con l'eliminazione? A che pro? Dargli un altro colpo di grazia? Dimostrare il mio potere? Sfamare voi?" o so cosa significa stare li dentro. E so anche cosa significa uscire, da li dentro. E un ragazzo di quella età, che vive in quell'ambiente e con quel passato... davvero pensate meriti l'ultima stoccata della Luzzi per soddisfare i vostri appetiti? No. Non sfamerò la vostra sete di vendetta! Sono li per costruire umanità e società o almeno ci provo. Tento di essere critica quando intravedo la possibilità di costruire, ma non per distruggere Alfonso l'ho strigliato quando era giusto, a mio parere utile, farlo: di fronte al suo attaccamento morboso a Federica, e penso di aver fatto bene il mio lavoro: lui ha dimostrato, almeno su quel fronte, di saper crescere chiaramente nelle ultime settimane è andato estremamente fuori dal accettabile dal civile .Lo l'avete punito voi eliminandolo, Cosa volevate da me? Sangue? Ho già dato il mio,

