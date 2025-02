Grande Fratello, anche Greta Rossetti replica a Beatrice Luzzi: "Ancora a parlare di noi stai? E' passato un anno"

News VIP

Dopo le repliche di Anita Olivieri e Letizia Petris al post di Beatrice Luzzi che è tornata a parlare dei suoi compagni d'avventura al Grande Fratello, è arrivata anche quella di Greta Rossetti.

Ieri, Beatrice Luzzi, ha scritto un lungo post su Twitter per difendersi dalle critiche ricevute dopo l'ultima puntata del Grande Fratello.

L'ex gieffina della scorsa edizione, da settembre affianca Cesara Buonamici come opinionista del reality ma il suo nuovo ruolo non ha attirato molti consensi. La Luzzi spesso è andata forse controcorrente e si è inimicata gran parte del popolo del web. In particolare, Beatrice si è scagliata spesso contro Helena Prestes e Stefania Orlando e nel corso dell'ultima puntata ha persino difeso Alfonso D'Apice che si è reso protagonista di molte brutte e infelici uscite contro alcune gieffine, in particolare contro Maria Vittoria.

Grande Fratello, il post di Beatrice Luzzi attira le critiche di Anita, Letizia e Greta

Nella sua "arringa", la Luzzi ha tirato in ballo anche i suoi ex compagni d'avventura della scorsa edizione, ai quali, secondo lei, ha sempre dato una seconda possibilità nonostante i loro controversi atteggiamenti. L'ex gieffina ha quindi parlato, fra gli altri di Anita Oliveri ma anche Letizia Petris e Greta Rossetti.

In particolare, riferito ai suoi ex coinquilini, l'attrice ha scritto:

"Ho perdonato infinite volte Massimiliano quando uscì Heidi e lo abbracciai in Mistery nonostante mi avesse ingiuriata per mesi. Ad Anita che ha insultata ripetutamente come donna, madre e professionista il massimo che le ho detto e che non aveva cifra poetica (né le mutande:). A Giuseppe che mi aveva ferito anima l’ho baciato appena eliminato, contro ogni logica di gioco. A Perla e Mirko tutt'al più ho detto che erano noiosi. Non ho affondato su Greta di fronte ad atteggiamenti molto lontani dalla mia visione della vita, e a diffamazioni pesanti, non ho affondato su Letizia, né su Paolo, nonostante mesi di offese e strategie contro"

Il post in questione non è decisamente piaciuto ad alcuni ex gieffini menzionati dalla Luzzi.

Anita Oliveri ha quindi replicato: " Sei un clown, torna al circo" . Alle parole di Anita si sono aggiunte quelle di Letizia: "Beatrice ha una visione molto distorta di come sono andate le cose.Mi riguarderei le puntate fossi in lei".

Ma non è finita qui. Anche Greta Rossetti ha voluto dire la sua sul post di Beatrice:

"Certo, che palle! Posso dirlo? Sei rimasta in un loop spazio-temporale che manco in Interstellar. Ancora parli di noi ? E dai, è passato un anno! Vabbè, se sei contenta tu, continua a parlare così la maschera cade definitivamente!"

