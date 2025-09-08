TGCom24
Grande Fratello, amata coppia nata nella Casa in crisi: "Le cose vanno male"

Eleonora Gasparini

Brutte notizie per tutti i fan di un'amata coppia nata nella Casa del Grande Fratello: stando alle ultime indiscrezioni, Francesca Rocco e Giovanni Masiero sarebbero davvero in crisi!

Grande Fratello, amata coppia nata nella Casa in crisi: "Le cose vanno male"

Manca sempre meno al nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Nell'attesa, secondo le ultime indiscrezioni, la storia d'amore nata tra due ex amati concorrenti della 14esima edizione del reality show sembrerebbe essere al capolinea.

Amore al capolinea per una coppia del Gf?

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 partirà ufficiale la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Un'edizione che segna un vero e proprio ritorno alle origini e che lascerà poi spazio a gennaio 2026 ad Alfonso Signorini. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa?

In attesa di scoprirlo, due ex concorrenti della 14esima edizione del reality show sono finiti al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, la coppia sarebbe seriamente in crisi già da un bel po' di tempo.

Francesca e Giovanni in crisi? Le varie segnalazioni sulla coppia

Aria di crisi tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero. I due si sono conosciuti e innamorati durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi e da lì sono diventati inseparabili. Nel 2016 si sono sposati e per celebrare i 9 anni di matrimonio, l'ex gieffina aveva pubblicato sui social una romantica dedica al suo compagno:

Nove anni fa ti ho detto ‘sì’, ma quella promessa non era solo tra due sposi… era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d’amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni. Il nostro cammino non è sempre stato facile: a volte in salita, a volte incerto…ma mano nella mano, con amore e dialogo, ogni passo è diventato una passeggiata. Da quel sì sono nate due principesse, la luce più pura del nostro amore. Perché noi non siamo solo uniti: siamo radici, siamo rifugio, siamo la prova che l’amore vero crea miracoli.

Una situazione che, ad oggi, però, sembrerebbe essere cambiata. Stando alle ultime indiscrezioni di Deianira Marzano, la coppia sarebbe in crisi da più di un anno. Come riportato da Isa e Chia, l'esperta di gossip ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti dai fan della Rocco: "Oggi Giovanni Masiero è al matrimonio del cugino con le bimbe che hanno fatto da damigelle ma Francesca non c’è. Dalle storie credo sia rimasta a casa a Milano. Ormai penso sia ufficiale la rottura". E ancora "Non postano più niente insieme..", "Ma lo sanno tutti nel suo rione a Legnano che tra lui e Francesca le cose vanno male da più di un anno. E’ da un anno che fingono". Sarà davvero finita tra i due ex gieffini? Ma soprattutto arriverà una replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere!

