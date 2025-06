Grande Fratello: Amanda Lecciso parla della sua storia con Iago Garcia

News VIP

Dopo la fine della loro avventura televisiva al Grande Fratello, è nato l'amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. La sorella di Loredana a Nuovo Tv, ha raccontato come è nata la relazione con l'attore spagnolo.

Dalla convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello a una storia d’amore sbocciata lontano dai riflettori. Amanda Lecciso, intervistata da Nuovo TV, ha parlato per la prima volta in modo aperto della sua relazione con Iago Garcia, attore spagnolo noto al pubblico italiano per i suoi ruoli nelle soap e, più di recente, per la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Grande Fratello, Amanda Lecciso racconta il suo amore con Iago Garcia: "All’inizio pensavo fosse solo amicizia, poi…"

Una storia che ha il sapore dell’autenticità, iniziata lontano dalle dinamiche di gioco e alimentata da un rapporto di stima e sostegno reciproco. Amanda ha raccontato che la frequentazione con Iago è iniziata circa un mese fa, ma le basi erano già solide prima dell’uscita dalla Casa:

“Ci frequentiamo da circa un mese, tra noi c’è una grande rispetto e fiducia. Nella Casa avrei trovato difficile intrecciare una relazione perché avrei sempre avuto il dubbio che potesse essere condizionata dal contesto televisivo.”

Ma l’amicizia nata tra le telecamere ha gettato le fondamenta per un legame più profondo. Durante l’esperienza al Grande Fratello, Amanda e Iago hanno stretto un legame fatto di complicità e vicinanza emotiva:

“Nella Casa abbiamo cominciato con un’amicizia. Nel conflitto, siamo stati compagni di viaggio, abbiamo condiviso tutto e ci siamo sostenuti. Usciti da lì, ci siamo cercati. Volevamo vederci e stare insieme. È stato naturale che nascesse qualcosa.”

La consapevolezza di Amanda è arrivata gradualmente, senza colpi di scena, ma con emozioni vere:

“Ci eravamo già detti che sentivamo la necessità di passare tempo insieme. Pensavo che fosse una bella amicizia, poi invece… All’inizio ero prudente, perché non volevo rovinare il rapporto. È un sentimento solido quando cominci a sentire qualcosa di diverso per un amico. Poi ho pensato: cosa mi sta succedendo? Così ho capito che stava capitando solo a me.”

Quando le viene chiesto cosa l’ha colpita di più in Iago, la Lecciso non ha dubbi:

“Mi piace il suo essere ironico. Lui è irriverente, maturo, non ha filtri e con me è sempre sincero.”

Non poteva mancare una domanda sulla gelosia: Iago è un attore, e il suo lavoro lo porta spesso a recitare scene d’amore con altre donne. Amanda ha risposto con fermezza e maturità:

“Potrà baciare anche un’attrice e chiunque… se c’è amore, nulla fa paura. In amore c’è grande rispetto, nessuno vuole condizionare nessuno.”

“Dopo l’uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme, le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l’amicizia: ci siamo andati piano. All’improvviso, poi, tutto è cambiato” ha raccontato l'attore spagnolo sempre al magazine diretto da Riccardo Signoretti. "E ci stiamo trovando davvero molto bene." ha poi concluso il 46enne originario di Ferrol, in provincia della città iberica di Galizia.